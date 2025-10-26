HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

DT de Corinthians celebra el repentino regreso de André Carrillo tras grave lesión: "Otro que nos ayuda"

Luego de varios meses sin jugar, el volante de la selección peruana sorprendió con su titularidad en el triunfo de Corinthians sobre Vitória por el Brasileirao.

André Carrillo es considera uno de los mejores jugadores de Corinthians. Foto: composición LR/GeGlobo/Corinthians
André Carrillo es considera uno de los mejores jugadores de Corinthians. Foto: composición LR/GeGlobo/Corinthians

El peruano André Carrillo sorprendió a todos con su proceso de recuperación y volvió a disputar un partido oficial antes de lo previsto. El ahora volante fue titular en el ajustado triunfo de Corinthians sobre Vitória por el Brasileirao. A pesar de jugar un poco más de 45 minutos, la reaparición de la Culebra despertó una serie de reacciones.

A pesar de que la prensa brasileña fue crítica sobre su regreso a los campos de juego, para el entrenador Dorival Júnior el mediocampista de 34 años está volviendo a ser el de antes.

André Carrillo no disputaba un partido oficial desde agosto del 2025. Foto: Meu Timao

André Carrillo no disputaba un partido oficial desde agosto del 2025. Foto: Meu Timao

DT de Corinthians celebra el regreso de André Carrillo

Durante la conferencia de prensa, el experimentado estratega de Corinthians no dudó en referirse al inesperado retorno de André Carrillo, quien se esperaba que vuelva a jugar a fin de año tras ser operado por una lesión en los ligamentos del tobillo.

Dorival Júnior explicó los motivos para poner desde el arranque al veloz futbolista de la selección peruana. Asimismo, celebró que vuelva a ser el mismo de antes.

"Estamos monitoreando su progreso. Había estado trabajando muy duro y sentía que podía rendir 45 minutos o más. Me alegra; ha vuelto a ser el mismo de siempre. Ahora, el proceso continúa. Otro que nos ayuda", indicó.

André Carrillo contra Erick Noriega en Brasil

La próxima jornada del Brasileirao será muy especial para los hinchas peruanos, pues el Corinthians vs Gremio tendrá como principal atractivo el enfrentamiento entre los jugadores André Carrillo y Erick Noriega.

El compromiso que afrontarán la 'Culebra' y el 'Samurái' tendrá lugar el domingo 2 de noviembre, a partir de la 2.00 p. m. (hora peruana) y 4.00 p. m. (hora brasileña), en el Neo Química Arena.

