Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
José Jerí, delincuencia imparable y elecciones 2026 | Sin Guion con Rosa María Palacios

Deportes

Ricardo Gareca sigue presente en la vida de Christian Cueva: DT de Juan Pablo II recurrió al argentino para recuperar a 'Aladino'

Marco Zuleta, entrenador de Juan Pablo II, reveló detalles de la conversación que sostuvo con Ricardo Gareca. Asimismo, se refirió a la pretemporada que viene realizando Christian Cueva.

Christian Cueva decidió fichar por Juan Pablo II tras su breve paso por Emelec. Foto: composición LR/Juan Pablo II/AFP
Christian Cueva decidió fichar por Juan Pablo II tras su breve paso por Emelec. Foto: composición LR/Juan Pablo II/AFP

Ricardo Gareca es, tal vez, el personaje más importante en la carrera de Christian Cueva: el experimentado entrenador argentino logró sacar la mejor versión del volante durante su paso por la selección peruana. A pesar de que sus caminos se separaron, el popular 'Tigre' sigue de cerca a su exdirigido y no fue ajeno a su regreso a la Liga 1 con la camiseta de Juan Pablo II.

Marco Zuleta, entrenador del conjunto de Chongoyapee, reveló que sostuvo una conversación con el extécnico de la selección chilena. El estratega señaló que, a través de este diálogo, busca recuperar el nivel de 'Aladino'.

PUEDES VER: Periodista de ESPN se indigna con Luis Advíncula por cortante respuesta sobre Alianza Lima: '¿Cree que le van a preguntar de Venezuela?'

lr.pe

DT de Juan Pablo recurre a Gareca para recuperar a Cueva

En una reciente entrevista con el programa 'Fútbol Champán', el DT de Juan Pablo II indicó que en la charla con Ricardo Gareca se tocaron temas relacionados con el fútbol ecuatoriano y Christian Cueva.

"Esperamos recuperar ese Cuevita que hace tiempo no se ve. Hablé con Ricardo Gareca con respecto al fútbol ecuatoriano y Cueva. Unos ítems que son buenos siempre entre los colegas; sabemos algunas situaciones que tenemos que manejar, así que estamos muy contentos con el cuerpo técnico de estar en este club", manifestó en el programa 'Fútbol Champán'.

La preparación de Christian Cueva en Juan Pablo II

Respecto a la pretemporada que viene realizando el talentoso volante, Zuleta remarcó que Cueva trabaja a la par del grupo. Asimismo, hizo referencia a su experiencia en Emelec.

"Llegó casi igual que todos y a la misma hora que todos. Está cumpliendo sin ningún problema, doble turno. Nuestros entrenamientos no son livianos, estamos siendo bastante duros con los muchachos, pero están respondiendo. Desde Cueva, los extranjeros, los muchachos que estaban acá, los juveniles que subimos, estamos muy bien”, indicó.

"Viene de un medio que conozco mucho (Ecuador). No le tocó mucho jugar en Emelec" agregó sobre lo que fue el breve paso del mediocampista de 33 años por el fútbol ecuatoriano.

PUEDES VER: Edison Flores explicó por qué asistió al partido de Alianza Lima por la Liga Peruana de Vóley: 'Coincidencias de la vida'

lr.pe

¿Cuándo debuta Christian Cueva con Juan Pablo II?

Christian Cueva sumará sus primeros minutos este domingo 18 de enero en la denominada 'Tarde Amarilla', evento en el que Juan Pablo II presentará a su plantel.

