Universitario vuelve a ser tricampeón del fútbol peruano     Universitario vuelve a ser tricampeón del fútbol peruano     Universitario vuelve a ser tricampeón del fútbol peruano     
Deportes

Real Madrid se llevó el superclásico español tras derrotar 2-1 al FC Barcelona con goles de Mbappé y Bellingham

Cuadro madridista se acomoda en lo más alto de la tabla de posiciones de LaLiga con 27 puntos y le sacó 5 a los catalanes.

Mbappé festeja con Bellingham.
Mbappé festeja con Bellingham. | Difusión

Este Real Madrid vs. FC Barcelona tuvo todos los ingredientes necesarios para disfrutar de un buen superclásico: intenso, emocionante, polémico, con buenos goles en ambos arcos, molestias e incluso expulsados (Pedri sobre el final). El elenco dirigido por Xabi Alonso al fin pudo romper esa ‘paternidad’ que tenían los catalanes de los últimos 4 partidos y con anotaciones de Kylian Mbappé y Jude Bellingham lograron una importante victoria (2-1) en el estadio Santiago Bernabéu que lo deja en lo más alto de LaLiga española con 27 unidades, cinco más que su rival de ayer.

Apenas a los 2 minutos de juego se cobró un penal contra ‘Vini’, pero el juez revisó la acción en el VAR y lo anuló por una falta previa del brasileño contra Yamal. Antes del primer cuarto de hora llegaría una joya de Mbappé (12’) que no valió por posición adelantada previa.

Hasta que a la tercera fue la vencida. Bellingham metió un pase entre tres jugadores del Barza para Mbappé (22’), quien corrió y definió de derecha para por fin vencer al golero polaco Wojciech Szczęsny, posteriormente la figura del compromiso, ya que apagó el incendio en reiteradas oportunidades.

La respuesta del conjunto visitante tardó y no sería hasta el 33’ cuando Ferran metió un remate suave a ras que Thibaut Courtois cogió. El Barza se adueñó del juego y una mala salida de Güler provocaría la igualdad. La presión dio sus frutos y tras la recuperación del esférico Rashford desbordó por izquierda y sacó al medio para que Fermín López (38’) casi desde el círculo de penal coloque el 1-1.

Pero casi de inmediato el Real Madrid nuevamente se pondría en ventaja. ‘Vini’ desde el lado izquierdo puso un centro muy pasado que Eder Militao bajaría con un cabezazo para Bellingham (43’), que debajo del arco y solo hizo el gol más fácil de su vida. Y en la última otra vez a Mbappé le quitarían el grito de gol por un claro ‘off-side’.

Para el complemento pese a que no hubo más goles sí nos regalaron emociones. Szczęsny, fue encargado de taparle un penal a Mbappé (52’) por una mano previa de Eric García.

En un contragolpe Fermín López falló y su remate fue a dar en las manos de Courtois. En el tramo final, Ronald Araujo, como ante Girona, volvió a aparecer en varias oportunidades como ‘9’. Pero esta vez no hubo épica de los azulgranas que echaron de menos a Raphinha, Lewandowski y Olmo, ausentes por lesión. Mientras que el Real Madrid sonríe en lo más alto del campeonato.

