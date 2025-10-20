HOYSuscripcion LR Focus

TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori
DT de Tigre revela si FPF contactó a Marco Rivas y cuál es el plan con la 'joya' de 17 años: "Es un delantero con potencial enorme"

Diego Dabove señaló que no ha tenido ningún contacto con nadie de la selección peruana. Además, admitió que Marco Rivas es un jugador con un futuro muy emocionante.

Marco Rivas se ha formado en las inferiores de Tigre. Foto: composición LR/difusión
Marco Rivas se ha formado en las inferiores de Tigre. Foto: composición LR/difusión

Marco Rivas apareció de forma sorpresiva en Argentina y ya ilusiona con un posible llamado a la selección peruana. El atacante de tan solo 17 años causó furor después de anotarle un doblete a River Plate con Tigre en un duelo por la sexta juvenil de Argentina. En medio de la falta de atacantes en la Blanquirroja, su repentino nivel es un rayo de esperanza. Justamente, uno de los que se pronunció sobre Rivas fue su entrenador, quien aseguró que aún no hay contacto con la FPF.

Además, aprovechó para comentar cuáles son sus planes con el delantero de cara al futuro. En principio, no quiere apresurar su debut con el primer equipo de Tigre, por lo que lo llevarán de a pocos. Eso sí, dejó en claro que tiene un potencial inimaginable.

PUEDES VER: DT de Erick Noriega lanza despiadada crítica a sus jugadores tras sufrir goleada con Gremio: Un equipo que apenas competía por nada

lr.pe

DT de Marco Rivas señaló que FPF aún no inicia contacto con ‘joya’ de 17 años

"A Marco Rivas lo veníamos siguiendo, no queríamos tampoco apurarnos en subirlo al plantel profesional. Estábamos en proceso formativo y de selección. Ahora lo incorporamos al plantel y trabajará con nosotros. Obviamente lo iremos llevando despacio, sin apuro, que se adapte al ritmo de primera división y que se vaya formando como profesional", declaró en entrevista para 'Fútbol sin censura'.

Asimismo, aseguró que aún no hay fecha establecida para su debut en la primera división de Argentina. A pesar de que tiene talento de sobra, considera que debe llevarlo de a pocos. "Los tiempos del fútbol dirán que tan rápido debuta o no pero sí estamos en presencia de un buen jugador. Puede jugar de '9' neto como también un poco más atrás para asociarse con los volantes. Se le ve un chico serio, trabajador. Hemos preguntado mucho, hemos hablado con él y se le ve humilde y trabajador", agregó.

Finalmente, sobre la selección peruana dijo: "No he tenido ninguna comunicación de la Federación Peruana, para nada. Solamente incorporé al plantel profesional a un juvenil destacado del club, nada más".

PUEDES VER: Gianluca Lapadula lamenta cambio en la selección peruana que tuvo como consecuencia quedar fuera del Mundial 2026: Perdimos nuestra esencia

lr.pe

¿Marco Rivas puede jugar en el fútbol peruano?

De acuerdo a su agente Mathias Jorge, los tres equipos más representativos de Perú se han contactado con Marco Rivas. Además, algunos clubes del Viejo Continente también han sondeado al talento de 17 años.

“Los tres grandes de Perú se pusieron en contacto. Ahora salieron al cruce tres equipos de Europa que lo están siguiendo también, que están interesados. Estamos haciendo un seguimiento. Entonces no estamos cerrados. Lo que sí, nosotros vamos ahora con la procesión deportiva y no con la procesión económica", comentó en entrevista para Infobae.

