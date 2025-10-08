U. de chile vs Deportivo Cali EN VIVO y DIRECTO por la Copa Libertadores Femenina: ¿a qué hora y dónde ver el encuentro por fase de grupos?

Este jueves 9 de octubre, la Universidad de Chile se enfrentará a Deportivo Cali en la última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores Femenina 2025 EN VIVO y DIRECTO. El partido se disputará a las 2.00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Florencio Sola, en Banfield, Argentina. Será un encuentro emocionante, ya que las chilenas deberán obtener un resultado positivo para poder tener más chances de asegurarse el segundo puesto y avanzar a la siguiente fase. El partido se podrá seguir a través de Pluto TV, y también aquí, en La República Deportes, con cobertura minuto a minuto.

Por su parte, las ‘Azucareras’ se encuentran primeras en la tabla y, aunque prácticamente ya están clasificadas a la siguiente fase, buscarán reafirmar su dominio en el grupo y conseguir la victoria que les permita pasar estando en lo más alto.

¿A qué hora empieza U. de chile vs Deportivo Cali?

El encuentro se podrá seguir desde las 2.00 p.m. (hora peruana). A continuación la lista para otros países.

Chile: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Colombia: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Ecuador: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Bolivia: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Paraguay: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Uruguay: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Argentina: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Brasil (Brasilia, Sao Paulo): 4:00 p.m.

¿Dónde ver el partido entre U. de chile vs Deportivo Cali?

El encuentro será transmitido en vivo y de forma gratuita a través de la plataforma Pluto TV, disponible en dispositivos móviles y smart TVs. Además, el minuto a minuto lo podrás seguir aquí, en La República Deportes.

¿Qué necesita la U. de Chile para clasificar?

Las Leonas llegan a este encuentro con solo dos puntos, producto de dos empates ante Nacional de Uruguay y Libertad de Paraguay. Para avanzar a los cuartos de final, deben vencer a Deportivo Cali y esperar que Libertad no gane su partido contra Nacional. De lo contrario, quedarán eliminadas del torneo.

Principales cuotas para U. de Chile vs Deportivo Cali por Copa Libertadores Femeninas