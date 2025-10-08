HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Falleció Miguel Ángel Russo, extécnico de Alianza Lima
Falleció Miguel Ángel Russo, extécnico de Alianza Lima     Falleció Miguel Ángel Russo, extécnico de Alianza Lima     Falleció Miguel Ángel Russo, extécnico de Alianza Lima     
Deportes

U. de chile vs Deportivo Cali EN VIVO y DIRECTO por la Copa Libertadores Femenina: ¿a qué hora y dónde ver el encuentro por fase de grupos?

El Estadio Florencio Sola será el escenario de la última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores Femenina, donde se espera un partidazo entre ambos equipos.

Deportivo Cali vs U. de Chile EN VIVO y DIRECTO. Foto: composición LR/ Deportivo Cali/U. de Chile
Deportivo Cali vs U. de Chile EN VIVO y DIRECTO. Foto: composición LR/ Deportivo Cali/U. de Chile

Este jueves 9 de octubre, la Universidad de Chile se enfrentará a Deportivo Cali en la última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores Femenina 2025 EN VIVO y DIRECTO. El partido se disputará a las 2.00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Florencio Sola, en Banfield, Argentina. Será un encuentro emocionante, ya que las chilenas deberán obtener un resultado positivo para poder tener más chances de asegurarse el segundo puesto y avanzar a la siguiente fase. El partido se podrá seguir a través de Pluto TV, y también aquí, en La República Deportes, con cobertura minuto a minuto.

Por su parte, las ‘Azucareras’ se encuentran primeras en la tabla y, aunque prácticamente ya están clasificadas a la siguiente fase, buscarán reafirmar su dominio en el grupo y conseguir la victoria que les permita pasar estando en lo más alto.

PUEDES VER: Falleció Miguel Ángel Russo, DT de Boca Juniors y extécnico de Alianza Lima, a los 69 años

lr.pe

¿A qué hora empieza U. de chile vs Deportivo Cali?

El encuentro se podrá seguir desde las 2.00 p.m. (hora peruana). A continuación la lista para otros países.

  • Chile: 4:00 p.m.
  • Colombia: 2:00 p.m.
  • Ecuador: 2:00 p.m.
  • Bolivia: 3:00 p.m.
  • Paraguay: 4:00 p.m.
  • Uruguay: 4:00 p.m.
  • Argentina: 4:00 p.m.
  • Brasil (Brasilia, Sao Paulo): 4:00 p.m.

¿Dónde ver el partido entre U. de chile vs Deportivo Cali?

El encuentro será transmitido en vivo y de forma gratuita a través de la plataforma Pluto TV, disponible en dispositivos móviles y smart TVs. Además, el minuto a minuto lo podrás seguir aquí, en La República Deportes.

¿Qué necesita la U. de Chile para clasificar?

Las Leonas llegan a este encuentro con solo dos puntos, producto de dos empates ante Nacional de Uruguay y Libertad de Paraguay. Para avanzar a los cuartos de final, deben vencer a Deportivo Cali y esperar que Libertad no gane su partido contra Nacional. De lo contrario, quedarán eliminadas del torneo.

PUEDES VER: ¿De qué murió Miguel Ángel Russo, el DT que le dio a Boca Juniors su última Copa Libertadores?

lr.pe

Principales cuotas para U. de Chile vs Deportivo Cali por Copa Libertadores Femeninas

  • Betsson: U. de Chile gana (2.62), empata (3.15), Deportivo Cali gana (2.42)
  • Betano: U. de Chile gana (2.77), empata (3.25), Deportivo Cali gana (2.37)
  • 1xBet: U. de Chile gana (2.87), empata (3.13), Deportivo Cali gana (2.33)
Notas relacionadas
Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Libertadores Femenina tras empatar con ADIFFEM en la última fecha

Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Libertadores Femenina tras empatar con ADIFFEM en la última fecha

LEER MÁS
Alianza Lima lo perdió en el final: íntimas cayeron 2-1 ante Ferroviária de Brasil por Copa Libertadores Femenina

Alianza Lima lo perdió en el final: íntimas cayeron 2-1 ante Ferroviária de Brasil por Copa Libertadores Femenina

LEER MÁS
Alianza Lima debutó con empate: igualó 0-0 con Boca Juniors por la primera fecha de la Copa Libertadores Femenina

Alianza Lima debutó con empate: igualó 0-0 con Boca Juniors por la primera fecha de la Copa Libertadores Femenina

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

LEER MÁS
Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Falleció Miguel Ángel Russo, DT de Boca Juniors y extécnico de Alianza Lima, a los 69 años

Falleció Miguel Ángel Russo, DT de Boca Juniors y extécnico de Alianza Lima, a los 69 años

LEER MÁS
Manuel Barreto evita contestar por qué no convocó al máximo goleador peruano de la Liga 1: "Cuestión de decisiones y elecciones"

Manuel Barreto evita contestar por qué no convocó al máximo goleador peruano de la Liga 1: "Cuestión de decisiones y elecciones"

LEER MÁS
Miguel Ángel Russo y sus frases más recordadas como técnico de Alianza Lima en su breve paso por el fútbol peruano

Miguel Ángel Russo y sus frases más recordadas como técnico de Alianza Lima en su breve paso por el fútbol peruano

LEER MÁS
¿De qué murió Miguel Ángel Russo, el DT que le dio a Boca Juniors su última Copa Libertadores?

¿De qué murió Miguel Ángel Russo, el DT que le dio a Boca Juniors su última Copa Libertadores?

LEER MÁS
Perú vs Chile: fecha, hora y canales de TV para ver el amistoso por la jornada FIFA en el debut de Manuel Barreto

Perú vs Chile: fecha, hora y canales de TV para ver el amistoso por la jornada FIFA en el debut de Manuel Barreto

LEER MÁS
Jean Ferrari señala si 'borrará' a Renato Tapia de la selección peruana por polémica tuit: "Es un tema de diálogo"

Jean Ferrari señala si 'borrará' a Renato Tapia de la selección peruana por polémica tuit: "Es un tema de diálogo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Se suspenden las clases en colegios este 9 de octubre de 2025? Esto dice el Minedu

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se lucen cariñosos en hotel de San Isidro y estarían compartiendo la misma habitación, según Instarándula

APRA: Jorge del Castillo y Hernán Garrido Lecca presidirán listas de las internas del partido aprista

Deportes

Canal confirmado de Venezuela ante Argentina por partido amistoso internacional en Estados Unidos

Falleció Miguel Ángel Russo, DT de Boca Juniors y extécnico de Alianza Lima, a los 69 años

Miguel Ángel Russo y sus frases más recordadas como técnico de Alianza Lima en su breve paso por el fútbol peruano

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

APRA: Jorge del Castillo y Hernán Garrido Lecca presidirán listas de las internas del partido aprista

Ministro de Salud no descarta renuncia para postularse a nuevo cargo público: "Lo evaluaré con mi familia el fin de semana"

Phillip Butters aseguró que hubo actos subversivos en Puno y puneños lo corrieron de Juliaca

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025