Mr. Peet se rinde ante Matías Succar tras partido de Alianza Lima contra Sport Boys: “Es un robot”

Peter Arévalo también se refirió a la sequía de goles que atraviesa Matías Succar, resaltando que espera que pronto pueda anotar, ya que es un jugador que se esfuerza mucho en los entrenamientos.

Mr. peet analizó el rendimiento de Matías Succar tras victoria de Alianza Lima. Foto: composición LR/ captura de Madrugol/ Matías Succar
En una reciente edición del programa 'Madrugol', Mr. Peet analizó la victoria de Alianza Lima sobre Sport Boys. Aunque los reflectores se centraron en Paolo Guerrero, Piero Cari y Pedro Aquino autores de los goles que sellaron la importante victoria que coloca a los blanquiazules en el tercer lugar del Torneo Clausura de la Liga 1, el periodista destacó otro detalle del encuentro.

Peter Arévalo llamó la atención al mencionar a Matías Succar, quien, pese a haber tenido veinte apariciones con el conjunto blanquiazul en lo que va de la temporada, aún no ha logrado anotar. El periodista expresó su deseo de verlo marcar pronto, aunque resaltó la entrega y participación del delantero en la jugada que terminó en el tercer gol del partido.

¿Qué dijo Mr. Peet sobre Matías Succar?

"Lo dije hace unas semanas. Ojalá que Succar termine haciendo un gol en la temporada, esta es su segunda. La gente quiere que haga gol. Sus compañeros quieren que haga gol. No se le ha dado en casi dos años.Yo quiero que haga gol, yo he conversado con jugadores de Alianza y me dicen que el muchacho se mata en los entrenamientos. Es una bestia, está intacto, está bien físicamente, pero no se le da el gol. El tipo se la busco, puso el cuerpo. Oslimg Mora lo prepotea y Succar es un robot, aceptó el reto y lo desestabiliza en la jugada. Obviamente, Succar es más alto y se nota que está más armado que Mora. Y no solo le ganó en fuerza, sino que también en habilidad", explicó Mr. Peet.

Datos de Matías Succar en Alianza Lima

En lo que va del Torneo Clausura de la Liga 1, Matías Succar no ha podido anotar. Durante el Torneo Apertura disputó 10 partidos, sumando 228 minutos en cancha.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Universitario3012930238+15
2Cusco FC23127231911+8
3Alianza Lima21136342115+6
4Alianza Lima21136342015+5
5Deportivo Garcilaso21135621716+1
6ADT211363417170
7Sporting Cristal1911542208+12
8Cienciano18125341815+3
9Alianza Atlético1612444118+3
10Comerciantes Unidos16124441417-3
11Sport Huancayo15134352322+1
12Atlético Grau15124351615+1
13Los Chankas15113441424-10
14Alianza Universidad13134181526-11
15Sport Boys12133371119-8
16Juan Pablo II1112255915-6
17Ayacucho FC11123271019-9
18UTC612138918−9
19Deportivo Binacional00000000
