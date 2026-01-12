HOYSuscripcion LR Focus

Paro de transportistas en Lima y Callao será el 14 de enero
Paolo Guerrero se ilusiona con Luis Advíncula tras fichar por Alianza Lima: "A pesar de los años, es como el vino"

El capitán aliancista celebró la incorporación de Luis Advíncula, destacando su experiencia y calidad. Guerrero lo comparó con el vino, resaltando que mejora con el tiempo.

Paolo Guerrero se emociona al hablar de Luis Advíncula en Alianza Lima. Foto: Lr/ESPN
Paolo Guerrero se emociona al hablar de Luis Advíncula en Alianza Lima. Foto: Lr/ESPN

Alianza Lima empiezo el año con el pie izquierdo, ya que perdieron 2-1 ante Independiente por la Serie Rio de la Plata. Pese a ello, Paolo Guerrero se mantiene ilusionado con el proyecto e incluso no pudo ocultar su emoción al ser consultado por el flamante fichaje de Luis Advíncula. El capitán aliancista considera que el 'Rayo' es como el vino, dado que cada vez juega mejor. Además, resaltó su experiencia.

El goleador de la selección peruana se deshizo en elogios al recordar su paso por Boca Juniors. Sin duda, el equipo se encuentra muy alegre con la llegada de Luis Advíncula. Su potencia y los golazos que marcó en Argentina generan expectativa entre los hinchas.

lr.pe

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre Luis Advíncula tras fichar por Alianza Lima?

El histórico delantero de Alianza Lima no pudo ocultar su emoción al ser consultado por su nuevo compañero. "Lo veo muy bien a pesar de los años, es como el vino. Mientras pasa más tiempo, el vino se hace mejor. Luis tiene una enorme experiencia, calidad y mucha potencia. Nosotros acá le decimos que es zurdo, ya que hace más goles con la izquierda que con la derecha. Tiene muchas virtudes y fijo nos ayudará mucho", reveló Paolo Guerrero en ESPN Argentina.

lr.pe

¿Cuándo debutará Luis Advíncula en Alianza Lima?

El 'Rayo' no llegó a debutar en el choque frente al Rojo, que el equipo íntimo perdió 2-1, debido a que recién se había sumado a su nuevo club. El jugador entrenará un par de días antes de poder estrenarse con la camiseta blanquiazul. El primer partido de Luis Advíncula con la camiseta de Alianza Lima sería el miércoles 14 de enero. Los dirigidos por Pablo Guede se enfrentarán este día a Unión de Santa Fe por la fecha 2 de la Serie Río de La Plata 2026.

lr.pe

¿Hasta cuándo es el contrato de Advíncula con Alianza?

Según informó el periodista Kevin Pacheco, el popular ‘Bolt’ firmará un contrato largo con Alianza Lima. La directiva blanquiazul le propondrá un vínculo por dos temporadas, con la posibilidad de extenderlo por un año adicional. Así, Advíncula vestiría la camiseta de los íntimos, como mínimo, hasta finales de 2027.

