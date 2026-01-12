HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Amplían plazo para solicitar retiro de AFP extraordinario
Amplían plazo para solicitar retiro de AFP extraordinario     Amplían plazo para solicitar retiro de AFP extraordinario     Amplían plazo para solicitar retiro de AFP extraordinario     
EN VIVO

🔴 TITULARES EN LA REPÚBLICA EDICIÓN CENTRAL | #TLR

Deportes

Martín Pérez Guedes enfocado en la exigente pretemporada con Universitario: "Adaptándonos a la nueva idea”

El volante destaca la buena labor en los entrenamientos y se muestra optimista sobre la nueva dirección técnica, a pesar de los desafíos que plantea la Liga 1.

Martín Pérez Guedes rompe su silencio sobre la pretemporada 'crema'. Foto: Lr/Icon Spor
Martín Pérez Guedes rompe su silencio sobre la pretemporada 'crema'. Foto: Lr/Icon Spor

Universitario se ilusiona con el histórico tetracampeonato en Liga 1, aunque no será fácil por los buenos fichajes de sus principales rivales. Por este motivo, los 'cremas' están enfocados en una exigente pretemporada, en Campo Mar, liderada por Javier Rabanal. Además, disputarán una serie de amistosos e incluso ante Sport Boys. El volante Martín Pérez Guedes se ilusiona con el arranque de la Liga 1 2026. "Adaptándonos a la nueva idea", comentó luego de los entrenamientos.

El principal reto será enfrentar a la Universidad de Chile por la ‘Noche Crema’ 2026. Durante este evento, el club presentará a su plantel profesional para la temporada. La cita está programada para el sábado 24 de enero en el Estadio Monumental desde las 8:00 pm.

PUEDES VER: Paolo Guerrero y el objetivo con Alianza Lima en su última temporada como futbolista: "Quiero terminar mi carrera con otro título"

lr.pe

¿Qué dijo Martín Pérez Guedes sobre el nuevo entrenador y la pretemporada de Universitario?

El volante polifuncional confirmó el buen trabajo que vienen desarrollando antes de iniciar la defensa del título. La verdad es que estamos haciendo una linda pretemporada con el profe, adaptándonos a la nueva idea”, afirmó este lunes luego de los entrenamientos a cargo del entrenador Javier Rabanal.

Asimismo, advirtió la complicada temporada que le espera al vigente campeón de la Liga 1. “Cada año tiene su particularidad, poco a poco se van haciendo más difíciles los torneos, los demás equipos se están reforzando también, creo que va a ser un año duro", declaró en zona mixta.

PUEDES VER: André Carrillo y su emotivo mensaje a Luis Advíncula tras fichar por Alianza Lima: "Tu sueño hecho realidad"

lr.pe

¿Cuándo juega Universitario de Deportes?

Universitario de Deportes tiene programados 3 amistosos antes de iniciar de manera oficial la temporada. Su primer desafío será el sábado 17 de enero ante Sports Boys, compromiso que se disputará en Campo Mar U a partir de las 10.30 a. m.

Días más tarde, la escuadra estudiantil se medirá contra el Melgar de Juan Reynoso (Campo Mar) y la Universidad de Chile en la tradicional Noche Crema (Estadio Monumental).

  • Universitario vs Sport Boys | sábado 17 de enero | 10.30 a. m.
  • Universitario vs Melgar | martes 20 de enero | 10.30 a. m.
  • Universitario vs Universidad de Chile | sábado 24 de enero | 8.00 p. m.

Notas relacionadas
Anderson Santamaría categórico tras el fichaje de Luis Advíncula por Alianza Lima: "Que le vaya bien, pero contra nosotros no"

Anderson Santamaría categórico tras el fichaje de Luis Advíncula por Alianza Lima: "Que le vaya bien, pero contra nosotros no"

LEER MÁS
Jorge Fossati se emocionó hasta las lágrimas al recibir el premio a mejor entrenador de la Liga 1 2025: "Les debo mucho"

Jorge Fossati se emocionó hasta las lágrimas al recibir el premio a mejor entrenador de la Liga 1 2025: "Les debo mucho"

LEER MÁS
Arquímedes Figuera vuelve al Perú después de 4 años: venezolano jugará en tradicional club de la Liga 1 2026

Arquímedes Figuera vuelve al Perú después de 4 años: venezolano jugará en tradicional club de la Liga 1 2026

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Real Madrid destituye a Xabi Alonso: DT deja el club a mitad de temporada tras perder la Supercopa de España contra Barcelona

Real Madrid destituye a Xabi Alonso: DT deja el club a mitad de temporada tras perder la Supercopa de España contra Barcelona

LEER MÁS
Federico Girotti revela cómo se sintió al jugar junto a Paolo Guerrero en derrota de Alianza Lima: "Es un poco acostumbrarse"

Federico Girotti revela cómo se sintió al jugar junto a Paolo Guerrero en derrota de Alianza Lima: "Es un poco acostumbrarse"

LEER MÁS
Universitario se despide de Aamet Calderón después de 8 años sin jugar: portero será prestado a tradicional club de la Liga 1

Universitario se despide de Aamet Calderón después de 8 años sin jugar: portero será prestado a tradicional club de la Liga 1

LEER MÁS
Revelan imágenes en las que Kylian Mbappé habría desobedecido a Xabi Alonso tras perder la final de la Supercopa de España

Revelan imágenes en las que Kylian Mbappé habría desobedecido a Xabi Alonso tras perder la final de la Supercopa de España

LEER MÁS
Anderson Santamaría categórico tras el fichaje de Luis Advíncula por Alianza Lima: "Que le vaya bien, pero contra nosotros no"

Anderson Santamaría categórico tras el fichaje de Luis Advíncula por Alianza Lima: "Que le vaya bien, pero contra nosotros no"

LEER MÁS
Un equipo completo: las 11 bajas de Universitario para disputar la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026

Un equipo completo: las 11 bajas de Universitario para disputar la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Influencer extranjero no reconoce a Gianmarco durante entrevista en la calle y el cantante reacciona: “Yo soy músico”

Detienen en Cusco a padre e hijo acusados de matar a joven tras discusión por un celular perdido

Minedu inicia inscripción para contratar auxiliares de educación 2026: ¿cómo postular?

Deportes

Cerro Porteño vs Huracán EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la Serie Río de La Plata?

Un equipo completo: las 11 bajas de Universitario para disputar la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026

Universitario se despide de Aamet Calderón después de 8 años sin jugar: portero será prestado a tradicional club de la Liga 1

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Caso Mario Vizcarra: distintos procedimientos del JEE por sentencia de peculado en candidatura presidencial y Senado

Revelan video inédito de la agresión de Kira Alcarraz a trabajador del SAT: "Deja de estar hablando tonterías"

Futuro de Rafael López Aliaga y Mario Vizcarra se decidirá el 15 de enero: JNE revisará apelaciones de tachas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025