Martín Pérez Guedes enfocado en la exigente pretemporada con Universitario: "Adaptándonos a la nueva idea”

Universitario se ilusiona con el histórico tetracampeonato en Liga 1, aunque no será fácil por los buenos fichajes de sus principales rivales. Por este motivo, los 'cremas' están enfocados en una exigente pretemporada, en Campo Mar, liderada por Javier Rabanal. Además, disputarán una serie de amistosos e incluso ante Sport Boys. El volante Martín Pérez Guedes se ilusiona con el arranque de la Liga 1 2026. "Adaptándonos a la nueva idea", comentó luego de los entrenamientos.

El principal reto será enfrentar a la Universidad de Chile por la ‘Noche Crema’ 2026. Durante este evento, el club presentará a su plantel profesional para la temporada. La cita está programada para el sábado 24 de enero en el Estadio Monumental desde las 8:00 pm.

¿Qué dijo Martín Pérez Guedes sobre el nuevo entrenador y la pretemporada de Universitario?

El volante polifuncional confirmó el buen trabajo que vienen desarrollando antes de iniciar la defensa del título. La verdad es que estamos haciendo una linda pretemporada con el profe, adaptándonos a la nueva idea”, afirmó este lunes luego de los entrenamientos a cargo del entrenador Javier Rabanal.

Asimismo, advirtió la complicada temporada que le espera al vigente campeón de la Liga 1. “Cada año tiene su particularidad, poco a poco se van haciendo más difíciles los torneos, los demás equipos se están reforzando también, creo que va a ser un año duro", declaró en zona mixta.

¿Cuándo juega Universitario de Deportes?

Universitario de Deportes tiene programados 3 amistosos antes de iniciar de manera oficial la temporada. Su primer desafío será el sábado 17 de enero ante Sports Boys, compromiso que se disputará en Campo Mar U a partir de las 10.30 a. m.

Días más tarde, la escuadra estudiantil se medirá contra el Melgar de Juan Reynoso (Campo Mar) y la Universidad de Chile en la tradicional Noche Crema (Estadio Monumental).