Néstor Bonillo habló por primera vez sobre su etapa en Alianza Lima. Desde su llegada a la institución blanquiazul, el argentino dejó en claro que seguía perteneciendo al comando técnico de Ricardo Gareca. Por ello, su estadía en el club iba a ser efímera. Y así fue, puesto que solo estuvo un par de meses en el club. A pesar de ello, tomó algunas decisiones para el equipo. Una de las más llamativas fue la exclusión de Carlos Zambrano del primer equipo íntimo.

La calidad técnica y futbolística de Zambrano era innegable; sin embargo, Bonillo consideraba que no estaba en un buen estado físico en ese momento. En este sentido, junto con Bruno Marioni, decidieron que no era el perfil que buscaban para el plantel.

Néstor Bonillo explicó por qué excluyó a Carlos Zambrano de Alianza Lima

En entrevista con el programa 'Doble Punta', Néstor Bonillo volvió a referirse al tema de Carlos Zambrano. Resaltó que es un excelente futbolista, pero estuvo en evaluación en aquellos años.

"Lo que pasa es que Carlos Zambrano tuvo una primera muy buena parte y el segundo semestre o fue bueno, tuvo pocas participaciones, entonces había que ver su estado porque no tenía mucho estado de forma. Yo siempre dije que Carlos es buen chico y excelente jugador de fútbol pero el tema era ver cómo se encajaba con el perfil que se buscaba ese momento. Y bueno, fue buena gestión de Marioni de estructurar porque la segunda etapa de Zambrano fue muy buena", comentó.

Néstor Bonillo contó cómo contrataron a Bruno Marioni en Alianza Lima

En aquel año, Bruno Marioni ejerció como director deportivo de Alianza Lima. No obstante, su labor fue duramente criticada por no levantar el título al término de la temporada. Al respecto, Bonillo relata cómo se contrató a Marioni para tienda blanquiazul.

"Habían dos o tres posibilidades y se hicieron los castings de esas cuestiones. En ese momento estaba Sabogal, se miraron las opciones y terminó saliendo Marioni como el hombre que podía llevar adelante la gestión. A veces el resultado termina por poner más arriba o abajo la gestión. Yo sentí que el equipo pudo competir. Hubo cosas buenas como la venta de tres jugadores", mencionó.