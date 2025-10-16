HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Congresistas recolectan firmas para censurar a José Jerí
EN VIVO | Congresistas recolectan firmas para censurar a José Jerí      EN VIVO | Congresistas recolectan firmas para censurar a José Jerí      EN VIVO | Congresistas recolectan firmas para censurar a José Jerí      
Fútbol Peruano

Néstor Bonillo explicó por qué excluyó a Carlos Zambrano de Alianza Lima a inicios del 2024: "No tenía mucho estado de forma"

El asistente técnico de Ricardo Gareca recordó su efímera estadía en Alianza Lima y dio detalles de la vez que tuvo que dejar afuera a Carlos Zambrano del primer equipo.

Néstor Bonillo señaló que Carlos Zambrano es un excelente futbolista. Foto: composición LR/captura de 'Doble Punta'
Néstor Bonillo señaló que Carlos Zambrano es un excelente futbolista. Foto: composición LR/captura de 'Doble Punta'

Néstor Bonillo habló por primera vez sobre su etapa en Alianza Lima. Desde su llegada a la institución blanquiazul, el argentino dejó en claro que seguía perteneciendo al comando técnico de Ricardo Gareca. Por ello, su estadía en el club iba a ser efímera. Y así fue, puesto que solo estuvo un par de meses en el club. A pesar de ello, tomó algunas decisiones para el equipo. Una de las más llamativas fue la exclusión de Carlos Zambrano del primer equipo íntimo.

La calidad técnica y futbolística de Zambrano era innegable; sin embargo, Bonillo consideraba que no estaba en un buen estado físico en ese momento. En este sentido, junto con Bruno Marioni, decidieron que no era el perfil que buscaban para el plantel.

PUEDES VER: Diego Rebagliati afirma que DT's reevaluaron dirigir a la selección peruana tras partido ante Chile: Bueno, conversemos

lr.pe

Néstor Bonillo explicó por qué excluyó a Carlos Zambrano de Alianza Lima

En entrevista con el programa 'Doble Punta', Néstor Bonillo volvió a referirse al tema de Carlos Zambrano. Resaltó que es un excelente futbolista, pero estuvo en evaluación en aquellos años.

"Lo que pasa es que Carlos Zambrano tuvo una primera muy buena parte y el segundo semestre o fue bueno, tuvo pocas participaciones, entonces había que ver su estado porque no tenía mucho estado de forma. Yo siempre dije que Carlos es buen chico y excelente jugador de fútbol pero el tema era ver cómo se encajaba con el perfil que se buscaba ese momento. Y bueno, fue buena gestión de Marioni de estructurar porque la segunda etapa de Zambrano fue muy buena", comentó.

PUEDES VER: Rainer Torres explotó contra Universitario por cobrarle como socio pese a deuda que le tiene el club: Váyanse al car***, malagradecidos

lr.pe

Néstor Bonillo contó cómo contrataron a Bruno Marioni en Alianza Lima

En aquel año, Bruno Marioni ejerció como director deportivo de Alianza Lima. No obstante, su labor fue duramente criticada por no levantar el título al término de la temporada. Al respecto, Bonillo relata cómo se contrató a Marioni para tienda blanquiazul.

"Habían dos o tres posibilidades y se hicieron los castings de esas cuestiones. En ese momento estaba Sabogal, se miraron las opciones y terminó saliendo Marioni como el hombre que podía llevar adelante la gestión. A veces el resultado termina por poner más arriba o abajo la gestión. Yo sentí que el equipo pudo competir. Hubo cosas buenas como la venta de tres jugadores", mencionó.

Notas relacionadas
Carlos Zambrano revela que le gusta beber y no le interesa las críticas: "Mi tiempo libre lo manejo como quiero"

Carlos Zambrano revela que le gusta beber y no le interesa las críticas: "Mi tiempo libre lo manejo como quiero"

LEER MÁS
Carlos Zambrano deja intrigante comentario sobre la abrupta salida de Ricardo Gareca de la selección peruana: "Yo sé todo lo que pasó"

Carlos Zambrano deja intrigante comentario sobre la abrupta salida de Ricardo Gareca de la selección peruana: "Yo sé todo lo que pasó"

LEER MÁS
Carlos Zambrano revela que sufrió dura lesión en la cadera durante su etapa en Alemania que casi lo obliga a retirarse: "No podía creerlo"

Carlos Zambrano revela que sufrió dura lesión en la cadera durante su etapa en Alemania que casi lo obliga a retirarse: "No podía creerlo"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Administrador de Universitario lanza dura crítica a estadio de Sporting Cristal tras reprogramación: "La mitad está sobre el agua"

Administrador de Universitario lanza dura crítica a estadio de Sporting Cristal tras reprogramación: "La mitad está sobre el agua"

LEER MÁS
Diego Rebagliati asombrado con 'joya' de Alianza Lima que la rompe en torneo internacional: "Tiene el gol de manera natural"

Diego Rebagliati asombrado con 'joya' de Alianza Lima que la rompe en torneo internacional: "Tiene el gol de manera natural"

LEER MÁS
Alianza Lima vs Sports Boys EN VIVO HOY: hora y canal del partido en Matute por el Torneo Clausura

Alianza Lima vs Sports Boys EN VIVO HOY: hora y canal del partido en Matute por el Torneo Clausura

LEER MÁS
Representante de César Inga aclara sobre rumores que ponen al jugador fuera de Universitario: “Esta únicamente pensando en la 'U'”

Representante de César Inga aclara sobre rumores que ponen al jugador fuera de Universitario: “Esta únicamente pensando en la 'U'”

LEER MÁS
Felipe Chávez confiesa qué sintió tras debutar en la selección peruana y perder al último minuto: "El autogol nos molestó a todos"

Felipe Chávez confiesa qué sintió tras debutar en la selección peruana y perder al último minuto: "El autogol nos molestó a todos"

LEER MÁS
Diego Penny asegura que club de Lima podría repatriar a Christian Cueva para la Liga 1 2026: "Le ha tocado la puerta"

Diego Penny asegura que club de Lima podría repatriar a Christian Cueva para la Liga 1 2026: "Le ha tocado la puerta"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eduardo Ruiz ÚLTIMAS NOTICIAS: joven es asesinado por policía de civil durante marcha contra José Jerí

El mejor hotel del mundo está en América Latina, según ranking 2025 de Tripadvisor: supera a Tailandia, EE.UU. y Brasil

Reimond Manco y su firme postura sobre Gustavo Álvarez al vincularlo como nuevo DT de Perú: "No es lo que necesita la selección"

Fútbol Peruano

Alianza Lima vs Sports Boys EN VIVO HOY: hora y canal del partido en Matute por el Torneo Clausura

Diego Rebagliati asombrado con 'joya' de Alianza Lima que la rompe en torneo internacional: "Tiene el gol de manera natural"

Administrador de Universitario lanza dura crítica a estadio de Sporting Cristal tras reprogramación: "La mitad está sobre el agua"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Eduardo Ruiz ÚLTIMAS NOTICIAS: joven es asesinado por policía de civil durante marcha contra José Jerí

José Jerí EN VIVO: congresistas recolectan firmas para censurar a presidente y Mesa Directiva

Congreso presenta moción de censura contra José Jerí y la Mesa Directiva tras asesinato de joven en marcha

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025