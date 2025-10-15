Alineaciones Alianza Lima versus Sport Boys en Matute por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025

Alianza Lima se enfrentará a Sport Boys en Matute por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. El conjunto blanquiazul necesita de una victoria con urgencia porque ha quedado muy relegado en la tabla de posiciones. Si quiere pelear hasta el último por el título, está en la obligación de quedarse con los tres puntos. Boys no atraviesa su mejor momento, pero siempre ha sido un rival complicado. El choque iniciará a las 8.00 p. m.

Para este enfrentamiento, Néstor Gorosito haría algunas modificaciones en el equipo y la principal estaría en el arco. Ángelo Campos sería el '1' de los íntimos, ya que Guillermo Viscarra aún no aterriza en Lima después de su viaje con Bolivia para los partidos amistosos.

Alineaciones Alianza Lima vs Sport Boys por el Torneo Clausura 2025

Alianza Lima : Ángelo Campos; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Alan Cantero, Pedro Aquino, Sergio Peña; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

: Ángelo Campos; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Alan Cantero, Pedro Aquino, Sergio Peña; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero. Sport Boys: Steven Rivadeneyra; Emilio Saba, Hansell Riojas, Rodrigo Colombo, Augusto Solís, Cristian Carbajal; Carlos López, Oslimg Mora, Hernán Da Campo, Jostin Alarcón; Luis Urruti.

¿Cuándo juega Alianza Lima contra Sport Boys?

El duelo entre Alianza Lima y Sport Boys se disputará este jueves 16 de octubre desde las 8:00 p. m. El encuentro tendrá lugar en el estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute.

¿A qué hora juega Alianza Lima contra Sport Boys?

En suelo peruano, el compromiso entre Alianza Lima ante Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 se disputará a las 8.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 7:00 p.m.

Perú, Colombia y Ecuador: 8:00 p.m.

Chile y Venezuela: 9:00 p.m.

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 10:00 p.m.

España: 3:00 a.m. (día siguiente)

¿Dónde ver Alianza Lima contra Sport Boys?

A continuación, te brindamos la lista de canales para que puedas disfrutar del Alianza Lima ante Sport Boys.