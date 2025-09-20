HOYSuscripcion LR Focus

Deportes
Jonathan 'Speedy' González, jugador ecuatoriano, fue asesinado a sus 31 años en ataque armado

El exlateral perdió la vida tras un ataque producido en la provincia de Esmeraldas. Es el tercer futbolista víctima de homicidio en Ecuador tan solo en septiembre.

Jonathan González jugaba en la segunda división de Ecuador. Foto: 22 de Julio FC
El fútbol ecuatoriano se sigue tiñendo de luto. El último viernes 19, el jugador Jonathan González fue asesinado tras sufrir un ataque armado en una vivienda ubicado en la provincia de Esmeraldas, zona fronteriza con Colombia. Con su muerte, ya son tres los futbolistas que pierden la vida víctimas de homicidio en el país tan solo en septiembre.

Además del jugador, una segunda víctima no identificada murió de camino al hospital. De acuerdo con los reportes de la policía local, el popular 'Speedy' presentaba "heridas causadas por arma de fuego", aunque no se brindaron más detalles acerca de la causa del crimen.

lr.pe

¿Quién era Jonathan 'Speedy' González?

González, quien apenas contaba con 31 años al momento de su muerte, fue un futbolista polifuncional, pues además de su habitual función de lateral también podía desempeñarse como extremo o mediocampista. A lo largo de su carrera vistió las camisetas de importantes clubes de Ecuador, como Independiente del Valle y Liga de Quito, pero también jugó en el extranjero, por equipos como Olimpia de Paraguay y León de México.

Su último club fue el 22 de Julio FC, de la segunda división de su país, con el cual había ascendido a dicha categoría un año antes tras ganar el título de la temporada 2024, el único de su palmarés.

Con la selección ecuatoriana solo llegó a disputar amistosos (cinco con la sub-20 y cuatro con la absoluta) pese a ser convocado a la Copa América 2015 y a algunos partidos de las eliminatorias al Mundial 2018. Tanto la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) como sus exclubes enviaron mensajes de condolencia a la familia del fallecido.

lr.pe

Continúan homicidios en el fútbol ecuatoriano

Jonathan González es el tercer jugador asesinado en Ecuador en lo que de septiembre. El miércoles 10 de este mes, Maicol Valencia y Leandro Yépez sufrieron un ataque armado en la ciudad de Manta.

Valencia murió en el acto, mientras que Yépez pereció después de algunos días en el hospital. Según informó el club Exapromo Costa, en el que ambos jugaban por la segunda división, el ataque no estaba dirigido a los deportistas.

