Henry Quinteros ve con buenos ojos llegada de Luis Advíncula a Alianza Lima, pero apunta: "El precio es muy excesivo"

El exjugador de Alianza Lima opinó sobre el posible arribo del actual futbolista de Boca Juniors a La Victoria para la temporada 2026.

Luis Advíncula tiene contrato con Boca Juniors hasta diciembre del 2026. Foto: composición LR/captura de 'Desmarcados'/AFP
Hace unas semanas, se conoció que Luis Advíncula se encuentra en el radar de Alianza Lima como potencial refuerzo para la siguiente temporada. Incluso, desde Argentina aseguraron que Boca Juniors, actual club del lateral de la selección peruana, habría puesto un precio cerrar la transacción. Se habla de que serían 1.5 millones de dólares; sin embargo, esa información no estaría del todo confirmada. Tras conocerse esta cifra, uno de los que decidió pronunciarse fue Henry Quinteros.

El campeón con Alianza Lima en los años 2001 y 2003, aseguró que el popular 'Rayo' aún puede responder en el campo, pero mostró su desacuerdo con el posible monto que blanquiazules pagarían para concretar su salida de Boca Juniors.

Henry Quinteros sobre Luis Advíncula: "Todavía puede rendir"

"Para mí, Advíncula todavía puede rendir, pero no sé lo del precio, para mí es muy excesivo por la edad que tiene. Ahora Alianza tiene que entrar en un tira y afloja con Boca ", dijo en el programa de YouTube 'Desmarcados'.

El popular 'Pato' precisó que la situación sobre el monto tazado por el cuadro Xeneize puede variar si pasan los meses y no llega otro equipo que desee contratar a Advincula. "Mientras va pasando el tiempo y Luis no tenga otra opción... Supongamos que llega noviembre y no tiene una opción, el precio va bajando, la figura es distinta", apuntó.

¿Cuántos títulos ha ganado Luis Advíncula con Boca Juniors?

Desde su arribo al cuadro bostero, el peruano ha ganado 4 títulos: la Copa Argentina, en el 2020, la Copa de la Liga Profesional, en el 2022, la Liga Argentina, en el 2022, y la Supercopa Argentina, en el 2023.

