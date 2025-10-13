HOYSuscripcion LR Focus

PJ ordena la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación
Fútbol Peruano

Alianza Lima anuncia mala noticia para Sport Boys: partido de la Liga 1 se jugará solo con hinchas blanquiazules

Aunque previamente se había promocionado la venta de entradas para público visitante, el club íntimo finalmente confirmó que solo sus hinchas podrán asistir al juego por el Torneo Clausura.

Alianza Lima y Sport Boys cerrarán la fecha 14 del Torneo Clausura. Foto: Carlos Félix/GLR
Alianza Lima y Sport Boys cerrarán la fecha 14 del Torneo Clausura. Foto: Carlos Félix/GLR

El partido entre Alianza Lima y Sport Boys, por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025, ya no se jugará con ambas hinchadas. Aunque inicialmente el club íntimo había planificado permitir la entrada de público visitante en Matute, la Policía dispuso que el duelo se dispute solamente con hinchas blanquiazules.

"Por disposición de la Policía Nacional del Perú, el partido ante Sport Boys, programado para este jueves en el estadio Alejandro Villanueva, se jugará únicamente con hinchada local. A todas las personas que adquirieron entradas en el sector visitante se les iniciará el proceso de devolución a través de la entidad bancaria vinculada a la compra", señaló Alianza a través de un comunicado.

Comunicado del club blanquiazul. Foto: Alianza Lima

Comunicado del club blanquiazul. Foto: Alianza Lima

Las razones para esta restricción no se hicieron públicas, pero estarían relacionadas al tenso clima social que se vive en Lima debido a las protestas que se han venido realizando durante las últimas semanas. Este fue el mismo motivo por el que se suspendió el Sporting Cristal vs Universitario, que estaba programado para el miércoles 15.

Para los dirigidos por 'Pipo' Gorosito resulta vital ganar este encuentro, más por asegurar un lugar entre los cuatro mejores del acumulado que por seguir soñando con ganar el Clausura.

Entradas para Alianza Lima vs Sport Boys

Las entradas para este encuentro están a la venta en la página web Joinnus a los siguientes precios. El sector destinado para la visita, en la tribuna oriente, ya no está habilitado.

  • Sur: 22,90 soles (agotado)
  • Norte: 22,90 soles
  • Oriente (Conadis): 29,90 soles
  • Oriente: 59,90 soles
  • Occidente lateral (silla de ruedas): 59,90 soles
  • Occidente lateral: 99,90 soles
  • Occidente central: 129,90 soles
  • Palco: 179,90 soles
  • Occidente lateral experiencia Matchday: 399,90 soles.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Sport Boys?

El partido entre blanquiazules y rosados se disputará este jueves 16 de octubre, desde las 8.00 p. m., en el estadio Alejandro Villanueva, Matute. El canal L1 Max televisará el duelo.

