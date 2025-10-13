Colombia vs Canadá EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver amistoso internacional por fecha FIFA?

¿A qué hora juegan Colombia vs Canadá EN VIVO Y EN DIRECTO en amistoso internacional? El choque por amistoso FIFA está programado para jugarse este martes 14 de septiembre desde las 7.00 p. m. (hora peruana) en el Red Bull Arena (New Jersey) y será transmitido por la señal de Caracol TV (Gol Caracol) y RCN Televisión. Asimismo, podrás seguir la cobertura de este y todos los partidos de hoy con las incidencias en la web de La República Deportes.

La selección colombiana llega a este encuentro tras golear 4-0 a México en sábado pasado en el primer amistoso internacional de esta fecha FIFA. Por otro lado, Canadá perdió 1-0 ante Australia en su última presentación. La última vez que se enfrentaron fue el 14 de octubre y los Cafeteros se impusieron con gol de James Rodríguez.

¿A qué hora juegan Colombia vs Canadá?

En Perú, el Colombia vs Canadá se jugará a partir de las 7.00 p. m. Revisa la guía de horarios según tu zona geográfica:

México: 6.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 7.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 8.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (miércoles 15).

¿Dónde ver Colombia vs Canadá?

En suelo cafetero, el amistoso Colombia vs Canadá será transmitido por las señales de Caracol TV (Gol Caracol) y RCN Televisión.

Alineaciones posibles Colombia vs Canadá

Conoce las posibles alineaciones de ambos equipos para este segundo amistoso FIFA de octubre.

Colombia: Kevin Mier, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Álvaro Angulo, Richard Ríos, Jefferson Lerma, James Rodríguez, Kevin Serna, Luis Suárez y Luis Díaz.

Kevin Mier, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Álvaro Angulo, Richard Ríos, Jefferson Lerma, James Rodríguez, Kevin Serna, Luis Suárez y Luis Díaz. Canadá: Paul Izzo, Jacob Italiano, Alessandro Circati, Milos Degenek, Cam Burguess, Kye Rowles, Aiden O’ Neill, Max Balard, Connor Metcalfe, Nestory Irankunda y Mohamed Toure.

¿Dónde ver Colombia vs Canadá ONLINE?

En tierra cafetera, el Colombia vs Canadá será transmitido vía streaming por internet a través de la aplicación Caracol Play y Deportes RCN. También podrás seguir la cobertura online a través de la web de La República Deportes.

Pronóstico de Colombia vs Canadá

Estas son las cuotas de las principales casas de apuestas para el Colombia vs México. El equipo cafetero es el favorito.

Betsson: gana Canadá (3,95), empate (3,70), gana Colombia (1,82)

Betano: gana Canadá (4,05), empate (3,55), gana Colombia (1,91)

Bet365: gana Canadá (4,33), empate (3,40), gana Colombia (1,83)

1XBet: gana Canadá (4,04), empate (3,70), gana Colombia (1,99)

Coolbet: gana Canadá (3,75), empate (3,50), gana Colombia (1,93)

Doradobet: gana Canadá (3,80), empate (3,75), gana Colombia (1,88).

Historial reciente de Colombia vs Canadá

Ambas selecciones solo se han enfrentado dos veces. Cada uno registra una victoria.