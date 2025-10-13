Carlos Zambrano sorprendió al contar una dura etapa en su carrera. El popular 'Káiser', quien hoy está en el ojo de la tormenta por sus constantes expulsiones con Alianza Lima, reveló que estuvo cerca de dejar el fútbol por una fuerte lesión que sufrió en Alemania. En un principio, el defensor de la selección peruana consideraba que la dolencia no era grave, pero quedó impactado cuando los médicos le dijeron que podía quedarse sin volver a hacer lo que más ama. Es más, estuvo casi un año sin pisar un terreno de juego.

En una reciente entrevista para el programa 'Hazme el aguante', Zambrano relató que una afección en la cadera estuvo cerca de hacer que se retire del fútbol. En la actualidad, continúa haciéndose chequeos en Alemania para controlar esta lesión.

Carlos Zambrano revela que pudo dejar el fútbol por una dura lesión en la cadera

Durante un momento de la charla, el 'León' fue consultado sobre el momento más difícil que pasó en su carrera. Si bien reconoció que quedarse fuera del Mundial con Perú fue duro, considera que lo más complicado en su trayectoria fue afrontar su lesión en la cadera.

"Considero que mi peor momento fue mi lesión, aa que tuve en Alemania. Estuve prácticamente un año fuera de los campos. Fue en la cadera, cerca al hueso. Justamente, ahora que estuve en Alemania me hice unos chequeos ahí. Como era en alemán, no recordaba bien. El doctor hablaba español, me escribió exactamente cuál era la lesión en un papel. Prácticamente me dejaba fuera del fútbol. No podía creerlo. Tanto así al extremo por una lesión", comentó.

"Estaba muy cerca a la extensión del hueso. Me podía dejar fuera una lesión que yo sentía que era simple. Estuve un año fuera sin jugar", recordó con cierto pesar.

Carlos Zambrano es recordado con cariño en Alemania

Hace algunas semanas, se publicó un video del tiktoker Dieguito Sumalavia, quien entrevistó a hinchas del Eintracht Frankfurt, equipo al que el 'Kaiser' llegó en 2012 y donde se consolidó como jugador.

Muchos seguidores del equipo apodado ‘Las Águilas’ manifestaron su nostalgia al evocar al exdefensor blanquiazul, a quien consideraron “uno de los más destacados” en la historia del club por su dedicación, compromiso y el legado que dejó en la institución.

"Uno de los mejores defensores que hemos tenido", dijo uno de los entrevistados, quien no dudó en mandarle los mejores saludos al defensor. Mientras que otro entrevistado comentó que "no era el mejor que habían tenido, pero que fue el defensor que más dio por la insignia".