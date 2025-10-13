Carlos Zambrano responde al mal momento de Alianza Lima: “Esto es fútbol, tenemos que poner la cara”

Tras varias semanas donde su nombre ha estado en la prensa deportiva, Carlos Zambrano fue abordado por los medios para hablar sobre la situación actual de Alianza Lima en lo que va del Torneo Clausura 2025, así como de sus controversiales expulsiones y el presente de la selección peruana.

A la salida de su entrenamiento del domingo en el complejo EGB de Lurín, el popular “Kaiser” conversó con Fútbol en América, donde dio mayores detalles de cómo viene trabajando el plantel blanquiazul de cara a lo que queda del campeonato.

Carlos Zambrano reconoce el mal momento de Alianza Lima

El defensor no pasó por alto la situación del cuadro íntimo y decidió abrirse a comentar lo que sucede. Con tono sereno pero firme, Zambrano reconoció que los últimos resultados no han acompañado favorablemente al equipo, que recientemente se reincorporó de lleno al torneo local tras quedar eliminado en cuartos de final de la Copa Sudamericana. Aún así, señaló que el plantel está con la responsabilidad de levantarse en los próximos partidos.

“Lamentablemente venimos de una mala racha, pero esto es fútbol, tenemos que salir adelante, poner la cara y tratar de sacar un buen resultado en el próximo partido. Mientras ganas, todo se va olvidando poco a poco”, declaró.

Asimismo, comentó que vienen preparándose para su próximo duelo ante Sport Boys, resultado del que se esperan sea favorable para recuperar terreno en la tabla.

Pasa la página tras sus expulsiones

Por otro lado, el futbolista de 36 años se pronunció sobre todas las expulsiones que ha tenido en lo que va de la temporada y que, de cierto modo, influyeron en el resultado de algunos partidos. Sin embargo, comentó que ese tema ya fue conversado dentro del grupo.

“Ya hablé con ellos, es calientito, todo es calientito, ya pasó mucho tiempo, así que todo muy tranquilo. Y como lo dije, siempre el apoyo de mis compañeros está, y es lo que más me interesa, lo de afuera no les presto atención”, sostuvo el defensor.

Su mirada hacia la selección peruana

Finalmente, Carlos Zambrano, se refirió a la Selección Peruana, que esta última semana mostró parte del recambio generacional tras el amistoso ante Chile, donde rostros jóvenes fueron protagonistas de un encuentro que, amargamente, acabó en derrota.

“Vamos por buen camino, así que lo importante es que todos se sumen, apoyen y no critiquen mucho a la selección, que es un nuevo proceso y tenemos que estar todos juntos ahí. Yo estoy muy tranquilo, si estoy o no estoy, como lo he dicho muchas veces, del lugar que me tengo que estar o estar muy feliz, lo que importa es que la selección esté quien esté”, agregó.