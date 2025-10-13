HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Deportes

Carlos Zambrano responde al mal momento de Alianza Lima: “Esto es fútbol, tenemos que poner la cara”

El defensor blanquiazul reconoció que el equipo atraviesa “una mala racha”, pero confía en que el plantel podrá recuperar su nivel en lo que queda del Clausura.

El futbolista rompió su silencio y habló sobre el complicado momento que atraviesa el club íntimo. Foto: Alianza Lima/Composición LR
El futbolista rompió su silencio y habló sobre el complicado momento que atraviesa el club íntimo. Foto: Alianza Lima/Composición LR

Tras varias semanas donde su nombre ha estado en la prensa deportiva, Carlos Zambrano fue abordado por los medios para hablar sobre la situación actual de Alianza Lima en lo que va del Torneo Clausura 2025, así como de sus controversiales expulsiones y el presente de la selección peruana.

A la salida de su entrenamiento del domingo en el complejo EGB de Lurín, el popular “Kaiser” conversó con Fútbol en América, donde dio mayores detalles de cómo viene trabajando el plantel blanquiazul de cara a lo que queda del campeonato.

PUEDES VER 'Pepe' Soto hizo firme pedido a Carlos Zambrano tras expulsiones en Alianza Lima: "Que se controle un poquito más"

lr.pe

Carlos Zambrano reconoce el mal momento de Alianza Lima

El defensor no pasó por alto la situación del cuadro íntimo y decidió abrirse a comentar lo que sucede. Con tono sereno pero firme, Zambrano reconoció que los últimos resultados no han acompañado favorablemente al equipo, que recientemente se reincorporó de lleno al torneo local tras quedar eliminado en cuartos de final de la Copa Sudamericana. Aún así, señaló que el plantel está con la responsabilidad de levantarse en los próximos partidos.

“Lamentablemente venimos de una mala racha, pero esto es fútbol, tenemos que salir adelante, poner la cara y tratar de sacar un buen resultado en el próximo partido. Mientras ganas, todo se va olvidando poco a poco”, declaró.

PUEDES VER Hinchas del Frankfurt no pueden olvidar a Carlos Zambrano y lo recuerdan con notable cariño: “De los mejores centrales que hemos tenido”

lr.pe

Asimismo, comentó que vienen preparándose para su próximo duelo ante Sport Boys, resultado del que se esperan sea favorable para recuperar terreno en la tabla.

Pasa la página tras sus expulsiones

Por otro lado, el futbolista de 36 años se pronunció sobre todas las expulsiones que ha tenido en lo que va de la temporada y que, de cierto modo, influyeron en el resultado de algunos partidos. Sin embargo, comentó que ese tema ya fue conversado dentro del grupo.  

“Ya hablé con ellos, es calientito, todo es calientito, ya pasó mucho tiempo, así que todo muy tranquilo. Y como lo dije, siempre el apoyo de mis compañeros está, y es lo que más me interesa, lo de afuera no les presto atención”, sostuvo el defensor.

Su mirada hacia la selección peruana

Finalmente, Carlos Zambrano, se refirió a la Selección Peruana, que esta última semana mostró parte del recambio generacional tras el amistoso ante Chile, donde rostros jóvenes fueron protagonistas de un encuentro que, amargamente, acabó en derrota.

“Vamos por buen camino, así que lo importante es que todos se sumen, apoyen y no critiquen mucho a la selección, que es un nuevo proceso y tenemos que estar todos juntos ahí. Yo estoy muy tranquilo, si estoy o no estoy, como lo he dicho muchas veces, del lugar que me tengo que estar o estar muy feliz, lo que importa es que la selección esté quien esté”, agregó.

Notas relacionadas
'Pepe' Soto hizo firme pedido a Carlos Zambrano tras expulsiones en Alianza Lima: "Que se controle un poquito más"

'Pepe' Soto hizo firme pedido a Carlos Zambrano tras expulsiones en Alianza Lima: "Que se controle un poquito más"

LEER MÁS
Iván Rakitić revela curioso apodo de Carlos Zambrano y recuerda su etapa en Alemania: "Era pelota o pierna"

Iván Rakitić revela curioso apodo de Carlos Zambrano y recuerda su etapa en Alemania: "Era pelota o pierna"

LEER MÁS
Hinchas del Frankfurt no pueden olvidar a Carlos Zambrano y lo recuerdan con notable cariño: “De los mejores centrales que hemos tenido”

Hinchas del Frankfurt no pueden olvidar a Carlos Zambrano y lo recuerdan con notable cariño: “De los mejores centrales que hemos tenido”

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

LEER MÁS
Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Maxloren Castro y su impresión tras conocer a Felipe Chávez en la selección peruana: "No habla mucho. Es un buen chico"

Maxloren Castro y su impresión tras conocer a Felipe Chávez en la selección peruana: "No habla mucho. Es un buen chico"

LEER MÁS
Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 12 de octubre 2025: ganadores de todas las carreras, orden de llegada y premios del INH

Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 12 de octubre 2025: ganadores de todas las carreras, orden de llegada y premios del INH

LEER MÁS
Jean Ferrari explica por qué Ricardo Gareca quedó descartado para ser DT de la selección peruana: "No tiene esa característica"

Jean Ferrari explica por qué Ricardo Gareca quedó descartado para ser DT de la selección peruana: "No tiene esa característica"

LEER MÁS
Marcos López y su fuerte postura sobre presunta incomodidad de Felipe Chávez tras debutar en la selección peruana: "Son situaciones de juego"

Marcos López y su fuerte postura sobre presunta incomodidad de Felipe Chávez tras debutar en la selección peruana: "Son situaciones de juego"

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 2025: cómo marcha Universitario, Alianza Lima y los demás equipos del campeonato peruano

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: cómo marcha Universitario, Alianza Lima y los demás equipos del campeonato peruano

LEER MÁS
Hipódromo de San Isidro EN VIVO: mira AQUÍ los resultados de las carreras de HOY, 12 de mayo

Hipódromo de San Isidro EN VIVO: mira AQUÍ los resultados de las carreras de HOY, 12 de mayo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable" lucha contra el régimen de Nicolás Maduro

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Trabajadores del sector público en Perú reciben un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir con este único requisito en 2025

Deportes

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Partidos de hoy, 10 de octubre: horarios y canales de TV de amistosos internacional en la fecha FIFA

Uruguay se impone por 1-0 frente a República Dominicana por amistoso FIFA

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025