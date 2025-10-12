Kylian Mbappé elogió a la selección española en una reciente entrevista con 'Universo Valdano'. El jugador del Real Madrid destacó la calidad del plantel, pero llamó la atención al señalar la falta de experiencia de algunos jugadores. Según Mbappé, aunque España es uno de los mejores equipos del mundo, la juventud de su plantilla podría ser un factor determinante en el próximo Mundial.

Además, Mbappé resaltó el control que 'La Roja' ejerce en los partidos y su gran capacidad técnica. No obstante, subrayó que la experiencia en un torneo como el Mundial es fundamental, y que varios de sus jugadores todavía no han tenido esa vivencia.

¿Qué dijo Kylian Mbappé sobre la selección española?

"España es un equipo que tiene mucho control en sus partidos, saben jugar, cómo controlar, técnicamente son muy fuertes. Tienen los perfiles para jugar así. Es una de las pocas selecciones [cuyos] jugadores juegan igual, desde pequeños hasta la absoluta", explicó en un primer momento.

"Pero, en un Mundial no es tan importante llegar tan bien antes, luego todo puede pasar. España tiene un equipo muy joven, con muchos jugadores que no saben lo que es un Mundial. Para mí son el mejor equipo de Europa, ganaron la Eurocopa jugando muy bien, pero un Mundial es diferente y todas las selecciones quieren ganar. Todos miran a España, espero que jueguen bien, pero que gane Francia", complementó la estrella del Real Madrid.

Mbappé sobre el Mundial 2026: "He vivido todas las emociones posibles"

En otro momento de la conversación, el francés dio detalles sobre este próximo Mundial 2026 señalando que espera poder volver a marcar en una final y sobre todo, ganarlo.

"He jugado dos Mundiales, los conozco muy bien. He vivido todas las emociones posibles. Cuando tienes un momento más duro, la presión es única. Sentir la presión de todo tu país y hacer algo bueno hay que saber manejarlo y no muchos jugadores pueden hacerlo. Espero volver a marcar en una final del Mundial y ganarlo. Es un sueño volver a ganarlo. Perder una final duele mucho, pero en Francia siempre decimos que no hay dos sin tres y espero una tercera final para ganar tras aprender en 2022", fueron las palabras de Mbappé.

"No piensas en marcar en una final de Mundial, piensas en ganar. Los delanteros tenemos que marcar. Fue un partido loco en el que mereció ganar Argentina, jugó mejor el partido, aunque hubo momentos que lo fuimos nosotros, pero es merecido. No hay que olvidarlo para buscar ganar en 2026", puntualizó el jugador.

"Lo vivimos en el Mundial de Clubes y fue muy complicado, pero la gente sabe que un Mundial de selecciones es lo más importante para un futbolista. Haga calor o los campos no sean tan buenos, daremos la vida para intentar ganar", finalizó el delantero.