HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Voraz incendio en SJM: damnificados serían desalojados
EN VIVO | Voraz incendio en SJM: damnificados serían desalojados     EN VIVO | Voraz incendio en SJM: damnificados serían desalojados     EN VIVO | Voraz incendio en SJM: damnificados serían desalojados     
Deportes

Kylian Mbappé y su analítico comentario sobre la selección española: “Tienen jugadores que no saben lo que es un Mundial”

El delantero del Real Madrid calificó a España como uno de los mejores equipos de Europa, pero señaló que la juventud de sus jugadores podría ser un factor determinante en el próximo Mundial.

Kylian Mbappé dio su opinión sobre la selección española. Foto: composición LR/difusión
Kylian Mbappé dio su opinión sobre la selección española. Foto: composición LR/difusión

Kylian Mbappé elogió a la selección española en una reciente entrevista con 'Universo Valdano'. El jugador del Real Madrid destacó la calidad del plantel, pero llamó la atención al señalar la falta de experiencia de algunos jugadores. Según Mbappé, aunque España es uno de los mejores equipos del mundo, la juventud de su plantilla podría ser un factor determinante en el próximo Mundial.

Además, Mbappé resaltó el control que 'La Roja' ejerce en los partidos y su gran capacidad técnica. No obstante, subrayó que la experiencia en un torneo como el Mundial es fundamental, y que varios de sus jugadores todavía no han tenido esa vivencia.

PUEDES VER: Jefferson Farfán y Hernán Barcos reviven los buenos tiempos en Alianza Lima: así fue el emotivo reencuentro entre los bicampeones con el club íntimo

lr.pe

¿Qué dijo Kylian Mbappé sobre la selección española?

"España es un equipo que tiene mucho control en sus partidos, saben jugar, cómo controlar, técnicamente son muy fuertes. Tienen los perfiles para jugar así. Es una de las pocas selecciones [cuyos] jugadores juegan igual, desde pequeños hasta la absoluta", explicó en un primer momento.

"Pero, en un Mundial no es tan importante llegar tan bien antes, luego todo puede pasar. España tiene un equipo muy joven, con muchos jugadores que no saben lo que es un Mundial. Para mí son el mejor equipo de Europa, ganaron la Eurocopa jugando muy bien, pero un Mundial es diferente y todas las selecciones quieren ganar. Todos miran a España, espero que jueguen bien, pero que gane Francia", complementó la estrella del Real Madrid.

PUEDES VER: Cenaida Uribe cuestiona relación entre expreparador físico de Alianza Lima y Julieta Lazcano: "Lo primero que hice fue sacarlo a él"

lr.pe

Mbappé sobre el Mundial 2026: "He vivido todas las emociones posibles"

En otro momento de la conversación, el francés dio detalles sobre este próximo Mundial 2026 señalando que espera poder volver a marcar en una final y sobre todo, ganarlo.

"He jugado dos Mundiales, los conozco muy bien. He vivido todas las emociones posibles. Cuando tienes un momento más duro, la presión es única. Sentir la presión de todo tu país y hacer algo bueno hay que saber manejarlo y no muchos jugadores pueden hacerlo. Espero volver a marcar en una final del Mundial y ganarlo. Es un sueño volver a ganarlo. Perder una final duele mucho, pero en Francia siempre decimos que no hay dos sin tres y espero una tercera final para ganar tras aprender en 2022", fueron las palabras de Mbappé.

"No piensas en marcar en una final de Mundial, piensas en ganar. Los delanteros tenemos que marcar. Fue un partido loco en el que mereció ganar Argentina, jugó mejor el partido, aunque hubo momentos que lo fuimos nosotros, pero es merecido. No hay que olvidarlo para buscar ganar en 2026", puntualizó el jugador.

"Lo vivimos en el Mundial de Clubes y fue muy complicado, pero la gente sabe que un Mundial de selecciones es lo más importante para un futbolista. Haga calor o los campos no sean tan buenos, daremos la vida para intentar ganar", finalizó el delantero.

Notas relacionadas
Golazo y asistencia de Kylian Mbappé para un contundente 3-0 sobre Azerbaiyán por las Eliminatorias Europeas

Golazo y asistencia de Kylian Mbappé para un contundente 3-0 sobre Azerbaiyán por las Eliminatorias Europeas

LEER MÁS
Con Kylian Mbappé desde el arranque, Francia buscará ir afianzando su clasificación al Mundial 2026 ante Azerbaiyán

Con Kylian Mbappé desde el arranque, Francia buscará ir afianzando su clasificación al Mundial 2026 ante Azerbaiyán

LEER MÁS
El Real Madrid volvió a la senda del triunfo en LaLiga con un 3-1 clave ante el Villarreal

El Real Madrid volvió a la senda del triunfo en LaLiga con un 3-1 clave ante el Villarreal

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

LEER MÁS
Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 12 de octubre 2025: ganadores de todas las carreras, orden de llegada y premios del INH

Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 12 de octubre 2025: ganadores de todas las carreras, orden de llegada y premios del INH

LEER MÁS
Cenaida Uribe cuestiona relación entre expreparador físico de Alianza Lima y Julieta Lazcano: "Lo primero que hice fue sacarlo a él"

Cenaida Uribe cuestiona relación entre expreparador físico de Alianza Lima y Julieta Lazcano: "Lo primero que hice fue sacarlo a él"

LEER MÁS
El millonario monto que la selección peruana le estaría ofreciendo a Gustavo Álvarez para que deje la U. de Chile

El millonario monto que la selección peruana le estaría ofreciendo a Gustavo Álvarez para que deje la U. de Chile

LEER MÁS
Maxloren Castro y su impresión tras conocer a Felipe Chávez en la selección peruana: "No habla mucho. Es un buen chico"

Maxloren Castro y su impresión tras conocer a Felipe Chávez en la selección peruana: "No habla mucho. Es un buen chico"

LEER MÁS
Pedro García señaló por qué jugadores de Perú no le pasaban el balón a Felipe Chávez en partido con Chile: "Eso no es tan fácil"

Pedro García señaló por qué jugadores de Perú no le pasaban el balón a Felipe Chávez en partido con Chile: "Eso no es tan fácil"

LEER MÁS
César Vallejo y FC Cajamarca empataron 0-0 en un partidazo realizado en el Estadio César Acuña Peralta

César Vallejo y FC Cajamarca empataron 0-0 en un partidazo realizado en el Estadio César Acuña Peralta

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Deportes

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Partidos de hoy, 10 de octubre: horarios y canales de TV de amistosos internacional en la fecha FIFA

Uruguay se impone por 1-0 frente a República Dominicana por amistoso FIFA

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025