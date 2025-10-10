HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Golazo y asistencia de Kylian Mbappé para un contundente 3-0 sobre Azerbaiyán por las Eliminatorias Europeas

Hoy es el turno de Italia que visita a Estonia; España también sale a encaminar su clasificación contra Georgia y Portugal, con Cristiano Ronaldo, recibe a Irlanda (1:45 p.m.).

Mbappé junto a Ekitike
Mbappé junto a Ekitike | AFP

Se acerca al Mundial. Una notable actuación de Kylian Mbappé le dio a Francia una buena victoria sobre Azerbaiyán (3-0) para así acercarse más a la próxima Copa del Mundo a desarrollarse en Canadá, Estados Unidos y México el 2026.

Autor de un gol ‘maradoniano’, Mbappé dio el primer aviso apenas a los 16 segundos. Luego Malo Gusto también remató al arco, pero el golero respondió. Todo era de Francia, hasta que, a poco para concluir la primera mitad, el atacante del Real Madrid se hizo el espacio y dejando en el camino a cuanto rival se le ponía encima definió de derecha y rompió el cero (45’ +2).

En el complemento el “Gallito” continuó por todos los medios ampliar la ventaja y no llegaría sino hasta el minuto 69. Un buen cabezazo de Adrien Rabiot le dio el 2-0 y la calma se hizo de todos los hinchas en el Parque de los Príncipes.

Florian Thauvin (84’) sentenció el resultado y los tres puntos para Francia, líder del Grupo D con 9 puntos en tres fechas disputadas.

Por el Grupo A, Alemania (9 puntos) se apoderó del primer lugar luego de aplastar 4-0 a Luxemburgo. David Raum (12’), Joshua Kimmich (21’ penal y 50’) y Serge Gnabry (48’) se encargaron de asegurar la victoria.

Bélgica, en tanto, no pasó del 0-0 ante Macedonia del Norte por el Grupo J. Hoy es el turno de Italia que visita a Estonia (1:45 p.m.) por el Grupo I que tiene como líder a Noruega (15) que enfrenta a Israel (11:00 a.m.). España también sale a encaminar su clasificación contra Georgia; mientras que Portugal, con Cristiano Ronaldo, recibe a Irlanda (1:45 p.m.).

