HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Presentan formalmente la primera moción para destituir a Dina Boluarte
EN VIVO | Presentan formalmente la primera moción para destituir a Dina Boluarte     EN VIVO | Presentan formalmente la primera moción para destituir a Dina Boluarte     EN VIVO | Presentan formalmente la primera moción para destituir a Dina Boluarte     
Deportes

Con Kylian Mbappé desde el arranque, Francia buscará ir afianzando su clasificación al Mundial 2026 ante Azerbaiyán

Ayer arrancó una nueva jornada de las Eliminatorias Europeas con un contundente triunfo de Países Bajos sobre Malta (4-0).

Kylian Mbappé irá desde el vamos.
Kylian Mbappé irá desde el vamos. | AFP

Si bien en las últimas horas se habló de una lesión de Kylian Mbappé que lo podía sacar del partido de hoy contra Azerbaiyán por la tercera jornada de las Eliminatorias Europeas, el técnico Didier Deschamps y el propio jugador afirmaron que se encuentra en óptimas condiciones y listo para arrancar las acciones en el Parque de los Príncipes (1:45 p.m.) con el objetivo de acercarse más al Mundial 2026.

“El seleccionador quiere que juegue. Creo que no habrá ningún problema”, dijo en conferencia Mbappé, quien compartirá ataque junto a Kingsley Coman y Christopher Nkunku de falso nueve. Eso sí, Deschamps no podrá con algunos de sus habituales titulares como Ousmane Dembélé y Rayan Cherki, ambos fuera por lesión.

“El problema del tobillo no es grave. Es más bien una cuestión de sensibilidad. Ha seguido el programa previsto. Si todo va bien, estará disponible”, añadió el técnico Francia, que marcha en la primera casilla del Grupo D con puntaje perfecto en dos jornadas disputadas (6). Islandia (3) y Ucrania (1) lo siguen de cerca, siendo Azerbaiyán el colero (1).

Hoy también Alemania (3), uno de los favoritos en el Grupo A, recibe a Luxemburgo (0) en el PreZero Arena (1:45 p.m.) y a la misma hora, el líder Luxemburgo (6) visita a Irlanda (3). En tanto, ayer los Países Bajos no tuvo compasión de Malta y lo goleó 4-0. Cody Gakpo marcó dos goles de penal (12’ y 48), mientras que Tijjani Reijnders (57’) y Memphis Depay (90’ +3) decretaron la goleada.

Notas relacionadas
Partidos de la fecha FIFA 2025: amistosos internacionales y eliminatorias al Mundial 2026

Partidos de la fecha FIFA 2025: amistosos internacionales y eliminatorias al Mundial 2026

LEER MÁS
¿A qué hora juegan Ecuador vs Estados Unidos EN VIVO por el amistos internacional de fecha FIFA 2025?

¿A qué hora juegan Ecuador vs Estados Unidos EN VIVO por el amistos internacional de fecha FIFA 2025?

LEER MÁS
Canal confirmado de Venezuela ante Argentina por partido amistoso internacional en Estados Unidos

Canal confirmado de Venezuela ante Argentina por partido amistoso internacional en Estados Unidos

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

LEER MÁS
Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
No es la Bicolor: el curioso apodo que tiene la selección peruana en territorio chileno

No es la Bicolor: el curioso apodo que tiene la selección peruana en territorio chileno

LEER MÁS
Diego Rebagliati se rectifica por declaraciones sobre exclusión de Ayacucho FC de la Liga 1: "Me llegó una carta notarial"

Diego Rebagliati se rectifica por declaraciones sobre exclusión de Ayacucho FC de la Liga 1: "Me llegó una carta notarial"

LEER MÁS
Futbolista con orden de captura aprovecha partido para intentar escapar de la policía, pero termina siendo arrestado

Futbolista con orden de captura aprovecha partido para intentar escapar de la policía, pero termina siendo arrestado

LEER MÁS
Alineaciones Perú - Chile: el inédito 11 de Manuel Barreto con rostros nuevos para el amistoso fecha FIFA

Alineaciones Perú - Chile: el inédito 11 de Manuel Barreto con rostros nuevos para el amistoso fecha FIFA

LEER MÁS
Administrador de Universitario explicó por qué el partido ante Ayacucho FC no será en el Estadio Monumental: "Pedido de Conmebol"

Administrador de Universitario explicó por qué el partido ante Ayacucho FC no será en el Estadio Monumental: "Pedido de Conmebol"

LEER MÁS
Ricardo Gareca impacta al confesar que no llevó a Claudio Pizarro al Mundial 2018 porque sería menospreciar a Raúl Ruidíaz: "No me arrepiento"

Ricardo Gareca impacta al confesar que no llevó a Claudio Pizarro al Mundial 2018 porque sería menospreciar a Raúl Ruidíaz: "No me arrepiento"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Manuel Barreto evita contestar por qué no convocó al máximo goleador peruano de la Liga 1: "Cuestión de decisiones y elecciones"

Eddie Fleischman revela posible razón para desconvocatoria de Kevin Quevedo: "Por eso Ferrari lo respaldó"

Congreso EN VIVO: Eduardo Arana se presenta ante el Pleno para responder tras atentado a Agua Marina

Deportes

Manuel Barreto evita contestar por qué no convocó al máximo goleador peruano de la Liga 1: "Cuestión de decisiones y elecciones"

Eddie Fleischman revela posible razón para desconvocatoria de Kevin Quevedo: "Por eso Ferrari lo respaldó"

¿A qué hora juegan Ecuador vs Estados Unidos EN VIVO por el amistos internacional de fecha FIFA 2025?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Congreso EN VIVO: Eduardo Arana se presenta ante el Pleno para responder tras atentado a Agua Marina

Vacancia contra Dina Boluarte cuenta con al menos 120 votos: las bancadas del Congreso que votarían a favor

Fuerza Popular votará a favor del pedido de vacancia contra Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025