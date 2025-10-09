Con Kylian Mbappé desde el arranque, Francia buscará ir afianzando su clasificación al Mundial 2026 ante Azerbaiyán

Si bien en las últimas horas se habló de una lesión de Kylian Mbappé que lo podía sacar del partido de hoy contra Azerbaiyán por la tercera jornada de las Eliminatorias Europeas, el técnico Didier Deschamps y el propio jugador afirmaron que se encuentra en óptimas condiciones y listo para arrancar las acciones en el Parque de los Príncipes (1:45 p.m.) con el objetivo de acercarse más al Mundial 2026.

“El seleccionador quiere que juegue. Creo que no habrá ningún problema”, dijo en conferencia Mbappé, quien compartirá ataque junto a Kingsley Coman y Christopher Nkunku de falso nueve. Eso sí, Deschamps no podrá con algunos de sus habituales titulares como Ousmane Dembélé y Rayan Cherki, ambos fuera por lesión.

“El problema del tobillo no es grave. Es más bien una cuestión de sensibilidad. Ha seguido el programa previsto. Si todo va bien, estará disponible”, añadió el técnico Francia, que marcha en la primera casilla del Grupo D con puntaje perfecto en dos jornadas disputadas (6). Islandia (3) y Ucrania (1) lo siguen de cerca, siendo Azerbaiyán el colero (1).

Hoy también Alemania (3), uno de los favoritos en el Grupo A, recibe a Luxemburgo (0) en el PreZero Arena (1:45 p.m.) y a la misma hora, el líder Luxemburgo (6) visita a Irlanda (3). En tanto, ayer los Países Bajos no tuvo compasión de Malta y lo goleó 4-0. Cody Gakpo marcó dos goles de penal (12’ y 48), mientras que Tijjani Reijnders (57’) y Memphis Depay (90’ +3) decretaron la goleada.