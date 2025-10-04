El Real Madrid volvió a la senda del triunfo en LaLiga con un 3-1 clave ante el Villarreal

Luego de la dolorosa derrota sufrida la jornada anterior a manos del Atlético Madrid, el Real Madrid volvió a sonreír en LaLiga con una buena victoria 3-1 sobre el Villarreal en el estadio Santiago Bernabéu gracias a un doblete de Vinícius Jr. y otro tanto de Kylian Mbappé.

La presión alta durante la primera mitad por parte del equipo dirigido por Xabi Alonso asfixió al “Submarino Amarillo”, que no pudo controlar los ataques de Arda Güler, Kylian Mbappé, Vinícius, Aurélien Tchouaméni y Franco Mastantuono, que tuvieron en sus pies las más claras.

El Villarreal aguantó lo más que pudo, aunque en el inicio del complemento ya nada pudo hacer para evitar la apertura del marcador en los pies de Vini (47’). El brasileño se metió por el sector izquierdo y de un remate colocado puso el 1-0 en complicidad con el volante Santi Comesaña, quien desvió el tiro.

Luego una falta en el área contra Vinícius fue pitada penal por el juez. El mismo brasileño (69’) pidió el esférico y cambió por gol. Minutos más tarde el Villarreal encontró el descuento a través de Georges Mikautadze (73’) que le puso emoción. Pero Mbappé (81’) aprovechó una mala salida de la visita para sellar el 3-1 y el liderato de LaLiga.

Turno del FC Barcelona

El FC Barcelona visitará el Sánchez Pizjuán para enfrentar al Sevilla (9:15 a.m.) en esta fecha 8 de LaLiga española. En sus últimas nueve visitas a Sevilla, el cuadro catalán ha sumado 6 triunfos y 3 empates, por lo que hoy buscará seguir con esa racha positiva.