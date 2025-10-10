Eryc Castillo se confiesa tras renovar con Alianza Lima hasta el 2028: "Prioricé el sentimiento"
A pocas semanas para el final de la Liga 1, el club blanquiazul aseguró al atacante ecuatoriano por 3 años más luego de su buena temporada a nivel local e internacional.
Más allá del desempeño colectivo de Alianza Lima en esta temporada 2025 de la Liga 1 y torneos Conmebol (Copa Libertadores y Sudamericana), un aspecto a rescatar de la escuadra dirigida por Néstor Gorosito son las individualidades. Entre los jugadores más desequilibrantes que ha tenido el cuadro íntimo este año destaca el ecuatoriano Eryc Castillo, quien aportó goles clave en varios partidos.
A diferencia de otros refuerzos extranjeros fichados en temporadas anteriores, la 'Culebra' ha convencido a los hinchas con su regularidad. Por ello, la noticia de su renovación hasta el 2028 fue bien recibida y el propio futbolista se mostró feliz con la decisión tomada.
¿Qué dijo Eryc Castillo sobre su renovación con Alianza Lima?
"Quiero agradecer a Dios por esta oportunidad. Prioricé el sentimiento que uno tiene cuando llega a un lugar donde lo tratan de la mejor manera; eso fue fundamental para renovar", declaró Castillo para la plataforma Alianza Lima Play.
"Llegar a una institución como Alianza me ha dado la posibilidad de vivir muchos momentos bonitos. El apoyo de los hinchas partido a partido lo vamos a ratificar; Alianza debe estar en lo más alto", agregó el atacante, quien lleva 10 goles con la camiseta blanquiazul en este 2025.
"Cierro mi vínculo por tres temporadas más, hasta finales del 2028, y estoy feliz por eso. Quiero ganar cosas importantes con el club, a corto o mediano plazo: títulos y dejar el nombre de Alianza en lo más alto a nivel nacional e internacional. Espero poder conseguirlo", acotó.
Números de Eryc Castillo con Alianza Lima
En lo que va de la temporada, Eryc Castillo lleva disputados 39 partidos por competencias oficiales entre Liga 1, Copa Libertadores y Sudamericana. Además de sus 10 tantos, brindó 5 asistencias.