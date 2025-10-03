Entradas para Universitario contra Sporting Cristal por Torneo Clausura: precios y dónde comprar los boletos para el decisivo partido

Universitario tendrá un crucial partido ante Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. Los 'cremas' podrían llegar con grandes chances de conquistar el tricampeonato de la Liga 1, aunque los celestes son el único equipo que puede frenarlo. El vigente campeón del fútbol peruano parte ligeramente como favorito por su buen nivel e invicto en la cancha.

Cristal se prepara para un crucial partido en casa y requiere el respaldo de su afición para enfrentar este desafío. El club del Rímac ha iniciado la preventa de entradas con anticipación para que los hinchas puedan respaldar a los 'celestes' en un partido clave.

¿Cuánto cuestan las entradas para ver Sporting Cristal contra Universitario?

El popular club del Rímac anunció el precio de las entradas para el imperdible contra Universitario de Deportes por la fecha 14 del Torneo Clausura. La 'U' se acerca al tercer título consecutivo para

Sur: 34.90 soles (general) y 19.90 soles (niños)

Oriente baja central: 99.90 soles (general) y 50 soles (adulto mayor/niño)

Oriente intermedia central: 109.90 soles (general) y 59.90 soles (adulto mayor/niño)

Oriente alta central: 89.90 soles (general) y 49.90 soles (adulto mayor/niño)

Oriente alta lateral norte: 69.90 soles (general) y 39.90 soles (adulto mayor/niño)

Oriente intermedia lateral norte: 79.90 soles (general) y 49.90 soles (adulto mayor/niño)

Oriente baja lateral norte: 69.90 soles (general) y 39.90 soles (adulto mayor/niño)

Oriente alta lateral sur: 69.90 soles (general) y 39.90 soles (adulto mayor/niño)

Oriente intermedia lateral sur: 79.90 soles (general) y 49.90 soles (adulto mayor/niño)

Oriente baja lateral sur: 69.90 soles (general) y 39.90 soles (adulto mayor/niño)

Occidente intermedia central pullman: 249.90 soles (general)

Occidente baja central: 189.90 soles (general) y 95 soles (adulto mayor/niño)

Occidente intermedia central: 199.90 soles (general) y 100 soles (adulto mayor/niño)

Occidente alta central: 159.90 soles (general) y 85 soles (adulto mayor/niño)

Occidente alta lateral norte: 119.90 soles (general) y 100 soles (adulto mayor/niño)

Occidente intermedia lateral norte: 139.90 soles (general) y 75 soles (adulto mayor/niño)

Occidente baja lateral norte: 129.90 soles (general) y 70 soles (adulto mayor/niño)

Occidente alta lateral sur: 119.90 soles (general) y 70 soles (adulto mayor/niño)

Occidente intermedia lateral sur: 139.90 soles (general) y 75 soles (adulto mayor/niño)

Occidente baja lateral sur: 129.90 soles (general) y 70 soles (adulto mayor/niño)

¿Dónde comprar las entradas para ver Sporting Cristal contra Universitario?

La preventa de tickets ya inició y la compra de entradas se hará en Joinnus. En la primer cotejo, durante el Torneo Apertura, los ‘cremas’ se impusieron en el estadio Monumental con un marcador de 2-0, dejando una clara huella en la competencia. Este nuevo choque promete ser un duelo emocionante entre dos de los equipos más emblemáticos del fútbol peruano.