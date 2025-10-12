HOYSuscripcion LR Focus

Alcalde Pataz llega a Lima tras 'caminata de sacrificio'
Deportes

Argentina volvería a Qatar para la Finalissima ante España: el plan de la FIFA para el partido entre campeones de Sudamérica y Europa

La Finalissima reunirá a los campeones de América y Europa, quienes podrían enfrentarse en el Estadio Lusail, el mismo escenario donde Lionel Messi levantó la Copa del Mundo.

Argentina se enfrentará a España por la Finalissima. Foto: composición LR/Reuters
La esperada Finalissima entre Argentina y España ya tendría fecha y sede confirmadas, según fuentes europeas. Este encuentro, que reunirá a los campeones de América y Europa, promete ser un espectáculo inolvidable para los aficionados al fútbol. El duelo se jugaría en un escenario lleno de recuerdos para la selección argentina, lo que añade un valor simbólico especial. Tras la conquista de la Copa América, la Albiceleste buscará reafirmar su dominio en el fútbol internacional frente a una potencia como España.

El partido se disputaría en Qatar, en el Estadio Lusail, el mismo recinto donde Lionel Messi levantó su primera Copa del Mundo. Este estadio se perfila como la sede ideal para albergar el esperado enfrentamiento entre dos de las mejores selecciones del momento.

¿Cuándo sería la final de la Finalissima?

Según información del diario 'Marca', la fecha tentativa para este esperado encuentro sería el 28 de marzo de 2026. No obstante, la FIFA aún no ha confirmado ningún detalle oficial. Diversos rumores señalan a Qatar como la principal candidata para albergar el partido, por encima de otras opciones como Miami, donde actualmente juega Messi con el Inter Miami, Montevideo y distintos destinos del Medio Oriente.

"Las razones son varias: la distancia entre ambos países, el clima favorable y, entre otros factores, que la capital catarí es la residencia principal de Gianni Infantino, presidente de la FIFA", se lee en la publicación del diario Marca.

¿Quiénes juegan la Finalissima 2026?

La Finalissima 2026 enfrentará a los campeones de la Eurocopa y la Copa América 2024. Por el lado europeo, el representante será España, mientras que en Sudamérica el título volvió a quedar en manos de Argentina.

¿Qué es la Finalissima?

La Finalissima es un torneo internacional que enfrenta en un solo partido a los campeones de la Copa América y la Eurocopa. Organizado de manera conjunta por la CONMEBOL y la UEFA, busca rendir homenaje a la excelencia futbolística de ambas confederaciones. Este certamen tiene un origen histórico, pues anteriormente se disputó bajo el nombre de Copa Artemio Franchi en 1985 y 1993. En 2022 fue relanzado con el nombre de Finalissima, edición en la que Argentina se impuso a Italia.

