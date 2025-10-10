México vs Argentina EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por los cuartos de final del Mundial Sub-20?

México se enfrentará a Argentina EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 11 de agosto por los cuartos de final del Mundial Sub-20 2025. La Albiceleste y el Tri se ven las caras en el Estadio Nacional Julio Meléndez Prádanos, a partir de las 6.00 p. m. (hora peruana) y 5.00 p. m. (hora mexicana). La transmisión estará a cargo de DSports y Telefe. Además, podrás seguirlo ONLINE GRATIS por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

El equipo dirigido por Diego Platence vive un momento dulce, puesto que ha encajado cuatro triunfos consecutivos. Ante México, buscarán extender esta racha. Sin embargo, el Tri no será un rival sencillo. Con Gilberto Mora a la cabeza y máxima figura, querrán dar el batacazo.

México vs Argentina sub-20: ficha del partido

Partido México vs Argentina ¿Cuándo? Sábado 11 de octubre del 2025 ¿A qué hora? 6.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? Telefe y DSports ¿Dónde? Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos

¿A qué hora juega México vs Argentina sub-20?

En suelo argentino, el cruce entre los mexicano y la Albiceleste empieza a las 8.00 p. m. Para otros países, consulta la guía de horarios.

Costa Rica, México: 5.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 6.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 7.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Venezuela: 8.00 p. m.

¿En qué canal ver México vs Argentina sub-20?

La transmisión del México vs Argentina por el Mundial Sub 20 se podrá ver por las pantallas de Telefe en territorio argentino, canal de señal abierta. Además, podrás seguirlo a través de DSports, canal que cuenta con los derechos de transmisión del certamen internacional, y vía streaming por FIFA+.

Posibles alineaciones de México vs Argentina sub-20

México : Emmanuel Ochoa, Diego Ochoa, Rodrigo Pachuca, Everardo López, Elías Montiel, Iker Fimbres, Alexei Domínguez, Diego Sánchez, Tahiel Jiménez, Giberto Mora y Hugo Camberos.

: Emmanuel Ochoa, Diego Ochoa, Rodrigo Pachuca, Everardo López, Elías Montiel, Iker Fimbres, Alexei Domínguez, Diego Sánchez, Tahiel Jiménez, Giberto Mora y Hugo Camberos. Argentina: Santino Barbi, Julio Soler, Tobías Ramirez, Valente Pierani, Dylan Gorosito, Milton Delgado, Valentino Acuña, Álvaro Montoro, Maher Carrizo, Ian Subiabre, Alejo Sarco.

Últimos partidos de Argentina sub-20

Argentina 4 - 0 Nigeria | 8 de octubre de 2025 | FIFA U20 World Cup - Octavos de final

Argentina 1 - 0 Italia | 4 de octubre de 2025 | FIFA U20 World Cup - Fase de grupos

Argentina 4 - 1 Australia | 1 de octubre de 2025 | FIFA U20 World Cup - Fase de grupos

Cuba 1 - 3 Argentina | 28 de septiembre de 2025 | FIFA U20 World Cup - Fase de grupos

