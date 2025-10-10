HOYSuscripcion LR Focus

México vs Argentina EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por los cuartos de final del Mundial Sub-20?

La Albiceleste, que viene de cuatro triunfos consecutivos, se enfrentará a la selección mexicana en busca de meterse entre los cuatro mejores del Mundial Sub-20.

México y Argentina jugarán desde las 6.00 p. m. Foto: composición LR/difusión
México y Argentina jugarán desde las 6.00 p. m. Foto: composición LR/difusión

México se enfrentará a Argentina EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 11 de agosto por los cuartos de final del Mundial Sub-20 2025. La Albiceleste y el Tri se ven las caras en el Estadio Nacional Julio Meléndez Prádanos, a partir de las 6.00 p. m. (hora peruana) y 5.00 p. m. (hora mexicana). La transmisión estará a cargo de DSports y Telefe. Además, podrás seguirlo ONLINE GRATIS por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

El equipo dirigido por Diego Platence vive un momento dulce, puesto que ha encajado cuatro triunfos consecutivos. Ante México, buscarán extender esta racha. Sin embargo, el Tri no será un rival sencillo. Con Gilberto Mora a la cabeza y máxima figura, querrán dar el batacazo.

PUEDES VER: Clasificados Mundial sub-20: resultados de los partidos de octavos y llaves confirmadas de cuartos de final

lr.pe

México vs Argentina sub-20: ficha del partido

PartidoMéxico vs Argentina
¿Cuándo?Sábado 11 de octubre del 2025
¿A qué hora?6.00 p. m. (hora peruana)
¿En qué canal?Telefe y DSports
¿Dónde?Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos

¿A qué hora juega México vs Argentina sub-20?

En suelo argentino, el cruce entre los mexicano y la Albiceleste empieza a las 8.00 p. m. Para otros países, consulta la guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 5.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 6.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 7.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Venezuela: 8.00 p. m.

PUEDES VER: No es la Bicolor: el curioso apodo que tiene la selección peruana en territorio chileno

lr.pe

¿En qué canal ver México vs Argentina sub-20?

La transmisión del México vs Argentina por el Mundial Sub 20 se podrá ver por las pantallas de Telefe en territorio argentino, canal de señal abierta. Además, podrás seguirlo a través de DSports, canal que cuenta con los derechos de transmisión del certamen internacional, y vía streaming por FIFA+.

Posibles alineaciones de México vs Argentina sub-20

  • México: Emmanuel Ochoa, Diego Ochoa, Rodrigo Pachuca, Everardo López, Elías Montiel, Iker Fimbres, Alexei Domínguez, Diego Sánchez, Tahiel Jiménez, Giberto Mora y Hugo Camberos.
  • Argentina: Santino Barbi, Julio Soler, Tobías Ramirez, Valente Pierani, Dylan Gorosito, Milton Delgado, Valentino Acuña, Álvaro Montoro, Maher Carrizo, Ian Subiabre, Alejo Sarco.

Últimos partidos de Argentina sub-20

  • Argentina 4 - 0 Nigeria | 8 de octubre de 2025 | FIFA U20 World Cup - Octavos de final
  • Argentina 1 - 0 Italia | 4 de octubre de 2025 | FIFA U20 World Cup - Fase de grupos
  • Argentina 4 - 1 Australia | 1 de octubre de 2025 | FIFA U20 World Cup - Fase de grupos
  • Cuba 1 - 3 Argentina | 28 de septiembre de 2025 | FIFA U20 World Cup - Fase de grupos

Últimos partidos de Argentina sub-20

  • Chile 1 - 4 Mexico | 7 de octubre de 2025 | FIFA U20 World Cup - Octavos de final
  • Mexico 1 - 0 Marruecos | 4 de octubre de 2025 | FIFA U20 World Cup - Fase de grupos
  • España 2 - 2 Mexico | 1 de octubre de 2025 | FIFA U20 World Cup - Fase de grupos
  • Brasil 2 - 2 Mexico | 28 de septiembre de 2025 | FIFA U20 World Cup - Fase de grupos
