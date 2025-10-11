HOYSuscripcion LR Focus

Hijo de Miguel Ángel Russo marcó un gol a días de la partida del extécnico campeón de la Libertadores y narrador se conmueve: "Te abraza desde arriba"

La pérdida del exentrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, sigue generando tristeza en la comunidad del fútbol argentino.

A días del fallecimiento del estratega argentino, el hijo de Miguel Ángel Russo se quebró al anotar el gol ante Newell's Old Boys.
A días del fallecimiento del estratega argentino, el hijo de Miguel Ángel Russo se quebró al anotar el gol ante Newell's Old Boys.

A casi tres días del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, el fútbol argentino todavía recuerda con cariño la imagen del exentrenador de Boca Juniors, club con el que ganó por última vez la Copa Libertadores en 2007, al mando del cuadro 'xeneize'. En ese contexto, tras recibir varios mensajes de apoyo y condolencias, el hijo del fallecido director técnico, Ignacio Russo, jugó con su actual equipo, Tigre, como visitante ante Newell's Old Boys, en un encuentro válido por la jornada 12 de la Primera División de la Liga Argentina.

Durante el encuentro, el popular 'Nacho' honró la memoria de su padre de la mejor manera: marcó un gol y se lo dedicó con lágrimas en los ojos. El momento fue catalogado como uno de los sucesos más destacados de los últimos años del fútbol argentino.

Falleció Miguel Ángel Russo, DT de Boca Juniors y extécnico de Alianza Lima, a los 69 años

lr.pe

El emotivo gol de 'Nacho' Russo ante Newell's Old Boys

A pesar de la reciente pérdida de su padre, el futbolista de 24 años declaró su intención de jugar el partido con Tigre y cumplir con el deseo del estratega argentino.

"Él hubiese querido eso, por eso voy a jugar. Si no juego, se levanta y me regaña", dijo tras confirmar su presencia en el encuentro ante Newell's Old Boys.

Alianza Lima lamentó la muerte de Miguel Ángel Russo, su extécnico en el 2019: "Nuestro más sentido pésame"

lr.pe

Ya en el partido, el hijo de Miguel Ángel Russo se convirtió en uno de los más destacados del conjunto 'matador' y, tras recibir un centro desde la banda izquierda, anotó el primer tanto del encuentro. Inmediatamente después de marcar el gol de la victoria momentánea para su equipo, 'Nacho' Russo cayó de rodillas sobre el césped y rompió en llanto mientras miraba al cielo, visiblemente desconsolado.

La épica narración del relator tras el gol de 'Nacho' Russo

Tras el gol de 'Nacho' Russo, el narrador Federico Bulos no ocultó su emoción y narró el momento de una manera peculiar, resaltando las sensaciones del delantero argentino en un contexto de mucha algarabía para el entorno de Tigre.

''Dedíqueselo a papá, para Miguel, Russo estás lágrimas, esta emoción, 'Nacho' Russo, Miguel también te abraza desde arriba, descansa en paz, Miguel. Acá 'Nacho' la está rompiendo'' dijo en su narración en vivo.

No obstante, pese al gol de 'Nacho' en la primera mitad, Tigre no pudo conseguir el triunfo, ya que el cuadro rosarino empató el partido siete minutos después del tanto del hijo de Miguel Ángel Russo.

La legado que dejó Miguel Ángel Russo que dejó en su hijo

La importancia y la huella que dejó Miguel Ángel Russo durante su carrera profesional han sido claves en el notable crecimiento de Ignacio, quien hoy es goleador y titular indiscutido en Tigre.

Cabe recordar que, después de su compromiso con su actual club, Ignacio Russo viajará a Buenos Aires para estar al lado de su familia en la última despedida de Miguel Ángel Russo, quien falleció a causa de un cáncer de próstata que venía padeciendo desde hace muchos años.

