Deportes

Futbolista con orden de captura aprovecha partido para intentar escapar de la policía, pero termina siendo arrestado

Durante el torneo Campeonato de Segunda División Amateur, Lucio Matías Contreras, de 18 años, intentó escapar de la Policía Nacional del Perú durante un partido.

La PNP capturo a un futbolista de 18 años que contaba con requisitoria durante partido. Foto: composición LR/difusión
En Arequipa, durante un partido del Campeonato de Segunda División Amateur, el arquero Lucio Matías Contreras Atamari, de 18 años, intentó huir al notar la presencia policial, el futbolista tenía una orden de captura vigente. Sin embargo, fue rápidamente interceptado y detenido por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El incidente ocurrió en el estadio Juan Carlos Oblitas de Mollendo, generando una escena inusual en un evento deportivo. Cámaras cercanas registraron cómo el joven salió corriendo rápidamente hasta una calle, donde, al darse cuenta de que no podría escapar, se detuvo y levantó las manos, momento que la Policía Nacional aprovechó para arrestarlo.

PUEDES VER: Diego Rebagliati se rectifica por declaraciones sobre exclusión de Ayacucho FC de la Liga 1: "Me llegó una carta notarial"

lr.pe

Policía captura a futbolista en pleno partido

En cámaras de seguridad se puede observar cómo el joven corre desesperadamente, incluso cruzando de manera temeraria la pista. Sin embargo, al verse acorralado por la policía, no tuvo más remedio que rendirse, acción ante la cual la policía actuó de manera rápida y lo detuvo, metiéndolo al patrullero. Según diversos medios, el arrestado identificado como Lucio Matías Contreras Atamari, de 18 años, tenía una orden de captura vigente desde el 17 de septiembre de 2025 por el presunto delito de violación sexual, conforme al artículo 170 del Código Penal.

PUEDES VER: No es la Bicolor: el curioso apodo que tiene la selección peruana en territorio chileno

lr.pe

¿Qué paso con el futbolista de 18 años detenido?

Fuentes policiales informaron que el detenido fue llevado a la comisaría de Mollendo para las diligencias correspondientes y, posteriormente, será puesto a disposición del Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Islay. Allí deberá rendir su declaración y enfrentar el proceso judicial en su contra, conforme a lo establecido por las autoridades competentes.

