Ministerio de Cultura anuncia medidas ante casos de racismo en el fútbol

Viceministro Percy Barrenzuela afirmó que se tomarán acciones drásticas contra quienes incurran en actos de discriminación. Tras reunión con representantes de los clubes cusqueños 

Representantes del Ministerio de Cultura se reunieron con autoridades locales tras los últimos actos discriminatorios en los partidos de fútbol. Foto: Luis Álvarez, La República
Tras los recientes actos de racismo registrados durante el partido entre Cienciano y Alianza Lima, en Cusco, así como la denuncia de la institución victoriana por presuntas expresiones racistas contra una jugadora de su equipo femenino por parte de integrantes del Club Unsaac (hecho que la universidad negó mediante un comunicado), el Ministerio de Cultura anunció que ya se están tomando acciones concretas.

“El racismo no ocurre solo en Cusco, ocurre en todo el país. Pero creo que aquí vamos a dar el ejemplo”, afirmó el viceministro de Interculturalidad, Percy Barrenzuela.

Compromiso de los clubes

El funcionario indicó que luego de una reunión con representantes de los clubes cusqueños, se han planteado propuestas como la implementación de brigadas y el apoyo directo de la Policía Nacional para identificar y sancionar a los responsables de actos discriminatorios.

Una de las medidas concretas sería la restricción de ingreso a estadios a quienes incurran en estos actos racistas, por periodos de seis meses a dos años, en el marco de la Ley de Espectáculos Deportivos.

“Existe una disposición legal que impide el ingreso de personas identificadas por cometer actos de racismo. Y, de haber identificación plena, corresponde al Ministerio de Cultura denunciar penalmente ante la Fiscalía”, agregó Barrenzuela.

Además, se acordó realizar acciones de sensibilización dirigidas a padres, menores de edad de las divisiones formativas y barras organizadas.

Sobre posibles sanciones deportivas para los clubes, Barrenzuela precisó que ese aspecto compete a las autoridades federativas, pero reiteró que el Ministerio sí actuará penalmente contra los responsables individuales.

Finalmente, que en los próximos días se emitirá un comunicado conjunto con las medidas acordadas y reiteró que el racismo constituye un delito penado hasta con tres años de cárcel.

