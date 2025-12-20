Sport Boys pretende reforzar la defensa para ser protagonista en la próxima temporada de la Liga 1. El popular equipo del Callao está en conversaciones con un Gustavo Dulanto, un futbolista que logró el bicampeonato con Universitario y jugó la fase de grupos de la UEFA Champions League e incluso derrotó al Real Madrid en un histórico partido en el imponente Santiago Bernabéu en la UCL 2021/22.

El experimentado zaguero no cumplió las expectativas en Universitario de Deportes y quiere recuperar su mejor versión en el puerto chalaco. Es importante destacar que existe interés y se encuentra a un paso de mudarse del Estadio Monumental al Miguel Grau del Callao.

¿Quién será el flamante fichaje de Sport Boys?

El periodista Jorge Solari sorprendió a todos al revelar lo cerca que se encuentra Gustavo Dulanto por firmar con Sport Boys y dejar Universitario. "Gustavo Dulanto a nada de ser nuevo jugador de Sport Boys. Universitario debería mandar el documento de cesión en cualquier momento", posteo el comunicador en su cuenta oficial de X. El zaguero podría aportar en el juego aéreo y brindar experiencia a la defensa.

¿Qué jugadores no seguirán en Universitario?

Por ahora, Universitario ha confirmado las salidas de algunos jugadores, quienes no serán parte de la temporada 2026. Jairo Vélez, campeón con la 'U' este año, jugará en Alianza Lima, luego de que el club íntimo comprara el pase del jugador. Sebastián Britos, Diego Churín y Gabriel Costa tampoco continuarán en el club.

Sport Boys va por figura de Sporting Cristal

Sport Boys también manifestó su interés en fichar a Fernando Pacheco, ya que recientemente dejó Sporting Cristal y se encuentra como agente libre. La institución busca reforzar el ataque y romper por las bandas, lo que podría marcar un nuevo capítulo en la carrera del joven extremo peruano.