Sporting Cristal afronta una compleja crisis. Luego de la humillante goleada sufrida ante Palmeiras en Brasil por Copa Libertadores, desde diversos sectores cuestionaron a los dueños de la institución y apuntaron contra el presidente Joel Raffo. En medio de este escenario, Felipe Cantuarias se expresó sobre lo acontecido e hizo una revelación.

El exmandamás del conjunto rimense reveló que existe un grupo de inversionistas interesados en comprar el club. Asimismo, indicó que la intención sería recuperar la historia e identidad de los bajopontinos.

Expresidente de Cristal revela que grupo inversionista podría comprar al club

"Lo que viene ahora es un deterioro, ya no solo del tema institucional y deportivo, sino del tema financiero y los accionistas de Innova tienen que tomar una decisión. Me da la impresión que van a tener que hacer sus números y se van a dar cuenta de que si no venden el club van a terminar perdiendo plata y siendo obligados a vender pero en una situación financiera muy distinta. La presión de los hinchas va a incrementar y ellos van a tener que poner eso en evaluación", manifestó en diálogo con Radio Ovación.

En ese sentido, el expresidente de Sporting Cristal señaló que un grupo de inversionistas tiene interés en ingresar al fútbol peruano. "Hay grupo inversionista interesado en entrar al fútbol peruano y en ese sentido no es vender humo. Cuando hablo algo es porque tengo sustento. Si los dirigentes históricos con la hinchada trabajamos juntos para buscar una salida con base en el diálogo, no a la violencia, podemos revertir esta situación. Cualquier ecuación de compra del club incluye dirigentes históricos, gente hincha que garantice que se recuperen la historia, la identidad y que las decisiones se tomen con sangre celeste", agregó.

Por otra parte, Cantuarias expresó un fuerte comentario contra Joel Raffo tras la goleada sufrida en Copa Libertadores. "El sentir de todos los hinchas de Sporting Cristal es que esta es una derrota indignante, la peor derrota histórica del club. Es el resultado de años de decisiones equivocadas, alejadas de la historia de Sporting Cristal por parte de Innova, de Joel Raffo", concluyó.