Deportes

Ecuador vs Estados Unidos: fecha, hora y canales del partido amistoso de preparación para el Mundial

La selección ecuatoriana vista territorio norteamericano para su primer amistoso de esta fecha FIFA de octubre. La Tri busca escalar posiciones en el ranking.

Ecuador y Estados Unidos son dos de los países ya clasificados al Mundial 2026. Foto: composición de LR/FEF/USMNT
Ecuador y Estados Unidos son dos de los países ya clasificados al Mundial 2026. Foto: composición de LR/FEF/USMNT

La selección ecuatoriana inicia su mini gira norteamericana en Estados Unidos. Por la fecha FIFA de octubre, la Tri se medirá al combinado local como primera prueba en su preparación para el Mundial 2026. El equipo dirigido por Sebastián Becaccece además tiene el objetivo de lograr los mejores resultados posibles a fin de subir posiciones en el ranking internacional y quedar en un mejor bombo para el sorteo de la Copa del Mundo.

El conjunto sudamericano finalizó en el segundo lugar de las eliminatorias Conmebol, lo cual le ayudó a escalar un puesto en el ranking FIFA para ocupar ahora la casilla 24. Por ahora le corresponde el tercer bolillero, pero con tan solo subir una posición más alcanzará el segundo, de manera que debe salir con todo para vencer a los yankees, primero, y a México después.

lr.pe

¿Cuándo juega Ecuador vs Estados Unidos?

El partido entre Ecuador y Estados Unidos se jugará este viernes 10 de octubre, a partir de las 7.30 p. m. (hora ecuatoriana), en el Q2 Stadium de Austin, Texas.

¿Dónde ver Ecuador vs Estados Unidos?

La transmisión por TV del amistoso Ecuador vs Estados Unidos estará a cargo de ECDF (El Canal del Fútbol) en directo. Por diferido, también se podrá ver vía Zapping.

Convocados de Ecuador vs Estados Unidos

Esta es la lista de convocados de Ecuador para los dos amistosos que sostendrá este mes. Los grandes nombres ausentes de esta nómina son los de Moisés Caicedo y Piero Hincapié.

  • Arqueros: Hernán Galíndez, Gonzalo Valle, Cristian Loor, Moisés Ramírez
  • Defensas: Ángelo Preciado, Cristhian Ramírez, Félix Torres, Jhoanner Chávez, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Pervis Estupiñán, Xavier Arreaga
  • Mediocampistas: Alan Franco, Alan Minda, Bryan Ramírez, Darwin Guagua, Denil Castillo, Jordy Alcívar, Kendry Páez, Nilson Angulo, Patrik Mercado, Pedro Vite, Yaimar Medina
  • Delanteros: Enner Valencia, John Mercado, John Yeboah, Kevin Rodríguez, Leonardo Campana.

Entradas para Ecuador vs Estados Unidos

Los boletos para este compromiso están a la venta en la página web Ticketmaster. El costo oscila entre los 56 a los 75 dólares por la zona de tribunas. En asientos al ras de campo, la cifra puede elevarse por arriba de los 520 dólares.

