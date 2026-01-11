Exfigura del Arsenal exalta a Joao Grimaldo tras fichar por Sparta Praga: "Nos impresionó en los partidos de la selección peruana"
Tomáš Rosický, quien también fue mundialista con República Checa, explicó las razones por las que considera que Joao Grimaldo será un jugador que marcará la diferencia en Sparta Praga.
Joao Grimaldo es nuevo jugador de Sparta Praga y así comenzará una nueva aventura en Europa. El delantero peruano supo cómo mantenerse en el Viejo Continente después de romperla con Riga FC, donde logró coronarse como campeón de la liga de Letonia. Ahora, su llegada a República Checa ha despertado una gran ilusión en la institución. Uno de los que no ocultó su emoción fue Tomáš Rosický, director deportivo del club.
Rosický es uno de los jugadores más recordados de su país. No solo brilló por 10 años en el Arsenal de Inglaterra, sino que también fue mundialista en Alemania 2006. Hoy, en una nueva faceta, ha decidido apostar por el talento peruano.
Tomáš Rosický elogia a Joao Grimaldo tras fichar por Sparta Praga
En diálogo con el propio club, Rosický contó que quedó impresionado con Grimaldo después de verlo en los encuentros de la selección peruana. Asimismo, destacó sus cualidades que le permitirán brillar en la liga de República Checa.
“Joao nos impresionó sobre todo en los partidos difíciles de la selección nacional. Es un jugador rápido, técnicamente muy dotado y muy activo en ataque. Puede jugar tanto por la banda como por el centro. Es un jugador clave para el equipo tanto en jugadas combinadas como en el uno contra uno gracias a su buen regate", declaró.
¿Qué dijo Joao Grimaldo tras fichar por Sparta Praga?
Joao Grimaldo ya dio sus primeras palabras como futbolistas 'espartano'. En conversación con la web oficial del club, el futbolista de 22 años recordó a Sporting Cristal y habló sobre el torneo peruano.
"Vengo de un club que nació campeón, tiene la mejor infraestructura y en menores me trataron muy bien. Les estoy muy agradecido. La liga peruana, de a pocos, mejora y se vuelve importante", sostuvo.