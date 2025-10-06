Deportivo Cali vs Nacional EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la Copa Libertadores Femenina?

Deportivo Cali vs Nacional se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO HOY por la fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina 2025. El partido entre el equipo colombiano y uruguayo se disputará en el estadio Florencio Sola, a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de la señal de Pluto TV. Además, podrás seguirlo por la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes con el minuto a minuto y videos de los goles.

La serie arriba a esta segunda jornada con todos los equipos igualados en puntos, ya que los dos encuentros iniciales terminaron en empate. Sin embargo, Deportivo Cali y Libertad lograron una leve ventaja al haber igualado 1-1, sumando así goles en su registro.

¿Cuándo juega Deportivo Cali vs Nacional?

El encuentro está previsto para el lunes 6 de octubre en el Estadio Florencio Sola, un escenario que cuenta con capacidad para 34,900 espectadores.

¿A qué hora juega Deportivo Cali vs Nacional?

El duelo entre Deportivo Cali y Nacional se jugará a las 2.00 p.m. (hora peruana). Si te encuentras fuera del país, aquí te dejamos los horarios correspondientes para otras regiones.

Perú, Colombia, Ecuador: 2.00 p.m.

2.00 p.m. Bolivia, Venezuela, Paraguay: 3.00 p.m.

3.00 p.m. Chile, Argentina, Uruguay: 4.00 p.m.

4.00 p.m. Brasil: 4.00 p.m. (hora de Brasilia)

Grupo de Deportivo Cali vs Nacional