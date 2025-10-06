HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Deportivo Cali vs Nacional EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la Copa Libertadores Femenina?

Después de empatar en su debut por la Copa Libertadores Femenina, Deportivo Cali buscará sumar sus primeros tres puntos ante Nacional.

Deportivo Cali vs Nacional se enfrentan desde las 2.00 p. m. Foto: composición LR
Deportivo Cali vs Nacional se enfrentan desde las 2.00 p. m. Foto: composición LR

Deportivo Cali vs Nacional se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO HOY por la fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina 2025. El partido entre el equipo colombiano y uruguayo se disputará en el estadio Florencio Sola, a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de la señal de Pluto TV. Además, podrás seguirlo por la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes con el minuto a minuto y videos de los goles.

La serie arriba a esta segunda jornada con todos los equipos igualados en puntos, ya que los dos encuentros iniciales terminaron en empate. Sin embargo, Deportivo Cali y Libertad lograron una leve ventaja al haber igualado 1-1, sumando así goles en su registro.

¿Cuándo juega Deportivo Cali vs Nacional?

El encuentro está previsto para el lunes 6 de octubre en el Estadio Florencio Sola, un escenario que cuenta con capacidad para 34,900 espectadores.

¿A qué hora juega Deportivo Cali vs Nacional?

El duelo entre Deportivo Cali y Nacional se jugará a las 2.00 p.m. (hora peruana). Si te encuentras fuera del país, aquí te dejamos los horarios correspondientes para otras regiones.

  • Perú, Colombia, Ecuador: 2.00 p.m.
  • Bolivia, Venezuela, Paraguay: 3.00 p.m.
  • Chile, Argentina, Uruguay: 4.00 p.m.
  • Brasil: 4.00 p.m. (hora de Brasilia)

Grupo de Deportivo Cali vs Nacional

EquipoPJPGDGPts
Libertad1011
Deportivo Cali1011
Universidad de Chile1011
Nacional1011
