HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Deportes

FPF presentó al nuevo DT de la selección peruana femenina para las eliminatorias al Mundial de Brasil

El argentino Antonio Spinelli, quien viene de dirigir en Chivas de la liga mexicana hace más de un año, será el encargado de encaminar a la Bicolor femenina hacia su primera Copa del Mundo.

Antonio Spinelli vuelve a dirigir desde abril del 2024, cuando dejó el fútbol mexicano. Foto: FPF
Antonio Spinelli vuelve a dirigir desde abril del 2024, cuando dejó el fútbol mexicano. Foto: FPF

La selección peruana femenina ya tiene nuevo DT. Este viernes, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) presentó al argentino Antonio Spinelli como el entrenador que dirigirá a la Bicolor en la Liga de Naciones Femenina Conmebol 2025-26, certamen clasificatorio para el Mundial de Brasil 2027.

"Hoy me toca venir a este hermoso país. Creemos que es el momento de la reestructuración, porque hay que hacer un cambio drástico. Tenemos que trabajar en las bases, el fútbol femenino es una realidad", declaró el 'Tano' durante su presentación en la Videna, donde estuvo acompañado por Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, y Michael Guzmán, presidente de la Comisión de Fútbol Femenino.

PUEDES VER: Mr. Peet defiende a Sergio Peña y arremete contra exfutbolistas que lo lapidaron: '¿Quiénes son? Ustedes son fantasmas'

lr.pe

¿Quién es Antonio Spinelli, nuevo DT de Perú femenino?

Antonio Spinelli es un DT argentino de 44 años, quien comenzó su trayectoria en el fútbol femenino el 2009, como asistente del Deportivo Morón de su país. También pasó por las juveniles de Club Atlético Fénix, Deportivo Español, Yupanqui y Racing Club. Fue en este último equipo en el que logró sus mayores éxitos, con cuatro títulos.

Su último club fue el Chivas de Guadalajara, de la liga mexicana, a la cual calificó como "profesional y ultracompetitiva". Más de un año después de su salida (abril del 2024) Spinelli asume las riendas de la selección peruana con el gran objetivo de llevar a la Blanquirroja femenina por primera vez a una Copa del Mundo.

PUEDES VER: 'Chiquito' Flores no se guardó nada y despotricó fuerte contra Sergio Peña: '¿Quién le engaño que es jugador?'

lr.pe

¿Cuándo empiezan las eliminatorias sudamericanas femeninas?

Las eliminatorias sudamericanas al Mundial Brasil 2027 (cuyo nombre oficial es Liga de Naciones Femenina Conmebol 2025-26) arranca en octubre de este año, con sus dos primeras jornadas. En la fecha 1, Perú jugará de visita ante Colombia el viernes 24 de octubre y descansará en la segunda fecha.

El formato de estas eliminatorias es de todos contra todos (excepto Brasil, clasificado ya por ser anfitrión), a lo largo de una ronda única de 9 jornadas. Los dos primeros de la tabla de posiciones clasificarán directo, mientras que el tercero y cuarto irán al repechaje.

Notas relacionadas
¿A qué hora juega Perú vs Portugal EN VIVO vía TV Perú por el Grupo Mundial I de la Copa Davis?

¿A qué hora juega Perú vs Portugal EN VIVO vía TV Perú por el Grupo Mundial I de la Copa Davis?

LEER MÁS
Mr. Peet defiende a Sergio Peña y arremete contra exfutbolistas que lo lapidaron: "¿Quiénes son? Ustedes son fantasmas"

Mr. Peet defiende a Sergio Peña y arremete contra exfutbolistas que lo lapidaron: "¿Quiénes son? Ustedes son fantasmas"

LEER MÁS
Jean Ferrari definió su postura sobre continuidad de Óscar Ibáñez en la selección peruana: "No tiene el sustento suficiente"

Jean Ferrari definió su postura sobre continuidad de Óscar Ibáñez en la selección peruana: "No tiene el sustento suficiente"

LEER MÁS
Fixture Liga 1 2025: calendario, fechas y jornadas de los partidos del torneo Apertura y Clausura

Fixture Liga 1 2025: calendario, fechas y jornadas de los partidos del torneo Apertura y Clausura

LEER MÁS
Luis Ramos cuestiona las comparaciones con Paolo Guerrero en la selección peruana: "Cada jugador hace su historia"

Luis Ramos cuestiona las comparaciones con Paolo Guerrero en la selección peruana: "Cada jugador hace su historia"

LEER MÁS
Canal confirmado del Alianza Lima - Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1

Canal confirmado del Alianza Lima - Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mr. Peet defiende a Sergio Peña y arremete contra exfutbolistas que lo lapidaron: "¿Quiénes son? Ustedes son fantasmas"

Mr. Peet defiende a Sergio Peña y arremete contra exfutbolistas que lo lapidaron: "¿Quiénes son? Ustedes son fantasmas"

LEER MÁS
Alineaciones de Alianza Lima contra Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1

Alineaciones de Alianza Lima contra Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1

LEER MÁS
Julio César Uribe sobre lo poco que jugó Oliver Sonne con la selección peruana: "¿Es falta de respeto jugar 3 minutos?"

Julio César Uribe sobre lo poco que jugó Oliver Sonne con la selección peruana: "¿Es falta de respeto jugar 3 minutos?"

LEER MÁS
Indecopi multa con cerca de S/1 millón a Sport Huancayo y al IPD por accidente de hincha que cayó desde una tribuna en el estadio

Indecopi multa con cerca de S/1 millón a Sport Huancayo y al IPD por accidente de hincha que cayó desde una tribuna en el estadio

LEER MÁS
Juan Reynoso lanza fuertes 'dardos' tras fracaso de la selección peruana en Eliminatorias: "Yo solo jugué 6 partidos"

Juan Reynoso lanza fuertes 'dardos' tras fracaso de la selección peruana en Eliminatorias: "Yo solo jugué 6 partidos"

LEER MÁS
¿Dónde ver Perú vs Portugal EN VIVO HOY por la Copa Davis desde el Club Lawn Tennis?

¿Dónde ver Perú vs Portugal EN VIVO HOY por la Copa Davis desde el Club Lawn Tennis?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Los derechos humanos como brújula en la tormenta política, por Eliana Carlin

Estados Unidos: revelan mensajes antifascistas inscritos en las balas del asesino de Charlie Kirk

Deportes

Tabla de posiciones Liga 1 Perú 2025: así marchan los equipos a puertas de la fecha 8 del Torneo Clausura

¿A qué hora juega Perú vs Portugal EN VIVO vía TV Perú por el Grupo Mundial I de la Copa Davis?

Indecopi multa con cerca de S/1 millón a Sport Huancayo y al IPD por accidente de hincha que cayó desde una tribuna en el estadio

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Gustavo Gorriti responde amenaza de muerte de López Aliaga: "Ha desarrollado una fijación psicótica en tratar de destruirme"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota