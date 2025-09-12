La selección peruana femenina ya tiene nuevo DT. Este viernes, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) presentó al argentino Antonio Spinelli como el entrenador que dirigirá a la Bicolor en la Liga de Naciones Femenina Conmebol 2025-26, certamen clasificatorio para el Mundial de Brasil 2027.

"Hoy me toca venir a este hermoso país. Creemos que es el momento de la reestructuración, porque hay que hacer un cambio drástico. Tenemos que trabajar en las bases, el fútbol femenino es una realidad", declaró el 'Tano' durante su presentación en la Videna, donde estuvo acompañado por Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, y Michael Guzmán, presidente de la Comisión de Fútbol Femenino.

¿Quién es Antonio Spinelli, nuevo DT de Perú femenino?

Antonio Spinelli es un DT argentino de 44 años, quien comenzó su trayectoria en el fútbol femenino el 2009, como asistente del Deportivo Morón de su país. También pasó por las juveniles de Club Atlético Fénix, Deportivo Español, Yupanqui y Racing Club. Fue en este último equipo en el que logró sus mayores éxitos, con cuatro títulos.

Su último club fue el Chivas de Guadalajara, de la liga mexicana, a la cual calificó como "profesional y ultracompetitiva". Más de un año después de su salida (abril del 2024) Spinelli asume las riendas de la selección peruana con el gran objetivo de llevar a la Blanquirroja femenina por primera vez a una Copa del Mundo.

¿Cuándo empiezan las eliminatorias sudamericanas femeninas?

Las eliminatorias sudamericanas al Mundial Brasil 2027 (cuyo nombre oficial es Liga de Naciones Femenina Conmebol 2025-26) arranca en octubre de este año, con sus dos primeras jornadas. En la fecha 1, Perú jugará de visita ante Colombia el viernes 24 de octubre y descansará en la segunda fecha.

El formato de estas eliminatorias es de todos contra todos (excepto Brasil, clasificado ya por ser anfitrión), a lo largo de una ronda única de 9 jornadas. Los dos primeros de la tabla de posiciones clasificarán directo, mientras que el tercero y cuarto irán al repechaje.