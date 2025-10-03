Jorge Fossati decidirá hoy su once pensando en el partido del domingo contra Juan Pablo II

El Torneo Clausura continúa este fin de semana en su jornada 13 y el líder Universitario de Deportes (27 puntos) marcha firme en su camino hacia el tricampeonato, algo que no consigue desde la temporada 1998-1999-2000, y a la espera de un tropiezo de sus escoltas Cusco FC (22) y Sporting Cristal (19).

El técnico Jorge Fossati se mostró muy satisfecho luego de la contundente victoria contra Alianza Atlético de Sullana en el estadio Mansiche de Trujillo, pero ya voltea la página y se enfoca en las finales que le restan para ganar de manera holgada el campeonato. La primera de ellas es este domingo contra Juan Pablo II en un estadio Monumental que ya vendió poco más de 50.000 localidades, por lo que la fiesta está más que asegurada en las cuatro tribunas.

El “Nono”, quien aún no puede contar con Rodrigo Ureña (le restan dos jornadas de suspensión), ni Horacio Calcaterra (molestias físicas) y Paolo Reyna (fractura en el tabique), viene trabajando en el once que enfrentará al equipo de Chongoyape. La rotación en este tramo final es importante para evitar lesiones, por lo que hará algunas variantes.

En el entrenamiento de hoy el técnico uruguayo decidirá el equipo que saldrá por los tres puntos en casa y luego podrá tomarse un ligero respiro ya que tendrá tiempo para recuperar algunos elementos debido al amistoso que sostendrá la selección peruana el próximo viernes 10 de octubre contra Chile en el Estadio Bicentenario de La Florida en Santiago (6:00 p.m.).

Además, Edison Flores, Andy Polo y Aldo Corzo, habituales convocados, no estarán contra los chilenos. El técnico Manuel Barreto hizo un llamado con muchos jóvenes, donde la novedad es la inclusión del volante Felipe Chávez (Bayern Múnich) y el defensor Anderson Villacorta (Mineros, México).