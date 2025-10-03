HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'
Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'     Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'     Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'     
Deportes

Jorge Fossati decidirá hoy su once pensando en el partido del domingo contra Juan Pablo II

Debido a la seguidilla de partidos, el "Nonno" piensa realizar algunas variantes y seguir firme en su camino al tricampeonato nacional.

Jorge Fossati, DT de la "U".
Jorge Fossati, DT de la "U". | Archivo LR

El Torneo Clausura continúa este fin de semana en su jornada 13 y el líder Universitario de Deportes (27 puntos) marcha firme en su camino hacia el tricampeonato, algo que no consigue desde la temporada 1998-1999-2000, y a la espera de un tropiezo de sus escoltas Cusco FC (22) y Sporting Cristal (19). 

El técnico Jorge Fossati se mostró muy satisfecho luego de la contundente victoria contra Alianza Atlético de Sullana en el estadio Mansiche de Trujillo, pero ya voltea la página y se enfoca en las finales que le restan para ganar de manera holgada el campeonato. La primera de ellas es este domingo contra Juan Pablo II en un estadio Monumental que ya vendió poco más de 50.000 localidades, por lo que la fiesta está más que asegurada en las cuatro tribunas.

El “Nono”, quien aún no puede contar con Rodrigo Ureña (le restan dos jornadas de suspensión), ni Horacio Calcaterra (molestias físicas) y Paolo Reyna (fractura en el tabique), viene trabajando en el once que enfrentará al equipo de Chongoyape. La rotación en este tramo final es importante para evitar lesiones, por lo que hará algunas variantes.

En el entrenamiento de hoy el técnico uruguayo decidirá el equipo que saldrá por los tres puntos en casa y luego podrá tomarse un ligero respiro ya que tendrá tiempo para recuperar algunos elementos debido al amistoso que sostendrá la selección peruana el próximo viernes 10 de octubre contra Chile en el Estadio Bicentenario de La Florida en Santiago (6:00 p.m.).

Además, Edison Flores, Andy Polo y Aldo Corzo, habituales convocados, no estarán contra los chilenos. El técnico Manuel Barreto hizo un llamado con muchos jóvenes, donde la novedad es la inclusión del volante Felipe Chávez (Bayern Múnich) y el defensor Anderson Villacorta (Mineros, México).

Notas relacionadas
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: resultados de los partidos en la fecha 12 del Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: resultados de los partidos en la fecha 12 del Torneo Clausura

LEER MÁS
Universitario estrenará inédita camiseta en honor al Señor de los Milagros: los detalles de la indumentaria que lucirá ante Juan Pablo II

Universitario estrenará inédita camiseta en honor al Señor de los Milagros: los detalles de la indumentaria que lucirá ante Juan Pablo II

LEER MÁS
Raúl Ruidíaz sobre el liderato de Universitario en el Torneo Clausura: "No tengo cabeza para pensar en otras cosas"

Raúl Ruidíaz sobre el liderato de Universitario en el Torneo Clausura: "No tengo cabeza para pensar en otras cosas"

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

LEER MÁS
Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Raúl Ruidíaz sobre el liderato de Universitario en el Torneo Clausura: "No tengo cabeza para pensar en otras cosas"

Raúl Ruidíaz sobre el liderato de Universitario en el Torneo Clausura: "No tengo cabeza para pensar en otras cosas"

LEER MÁS
Lista de convocados de Manuel Barreto para la selección peruana: la nómina con varias sorpresas y sin Gianluca Lapadula ni Paolo Guerrero

Lista de convocados de Manuel Barreto para la selección peruana: la nómina con varias sorpresas y sin Gianluca Lapadula ni Paolo Guerrero

LEER MÁS
Ricardo Gareca deja firme respuesta sobre si Álex Valera debería ser el '9' titular de Perú para el proceso 2026: "Quiero ser prudente"

Ricardo Gareca deja firme respuesta sobre si Álex Valera debería ser el '9' titular de Perú para el proceso 2026: "Quiero ser prudente"

LEER MÁS
Revelan a integrantes del comando técnico de Manuel Barreto en la selección peruana: lo acompañan 2 exjugadores de Alianza Lima

Revelan a integrantes del comando técnico de Manuel Barreto en la selección peruana: lo acompañan 2 exjugadores de Alianza Lima

LEER MÁS
Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

LEER MÁS
Juan Jayo y su explicación a la ausencia de grandes figuras en la lista de Manuel Barreto: "Ya demostraron que tan útiles pueden ser"

Juan Jayo y su explicación a la ausencia de grandes figuras en la lista de Manuel Barreto: "Ya demostraron que tan útiles pueden ser"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Israel intercepta el último barco de la flotilla a Gaza mientras continúan las protestas en varias partes del mundo

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

Deportes

Universitario estrenará inédita camiseta en honor al Señor de los Milagros: los detalles de la indumentaria que lucirá ante Juan Pablo II

Alex Pereria vs Magomed Ankalaev 2 por la UFC 320: hora y canales para ver la histórica revancha por el título mundial

Revelan a integrantes del comando técnico de Manuel Barreto en la selección peruana: lo acompañan 2 exjugadores de Alianza Lima

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025