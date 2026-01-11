Partidos de hoy EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver la liga de España, Serie Río de La Plata y FA Cup este 12 de enero del 2026?
Conoce EN VIVO los partidos de hoy, horarios, canales de TV y resultados de la liga de España, Serie Río de La Plata y FA Cup.
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, lunes 12 de enero de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Europa (FA Cup, Copa de Francia, liga de España) y la Serie Río de La Plata por las señales de canales como ESPN o desde servicios de streaming (Disney Plus) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.
Uno de los partidos más interesantes será el Liverpool vs Barnsley por las eliminatorias de la FA CUP. Además, en el torneo español, se medirán nada más y nada menos que Sevilla contra Celta de Vigo.
Partidos de HOY de la liga de España
- Sevilla vs Celta de Vigo
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: Disney Plus Premium
Partidos de HOY de la FA Cup
- Liverpool vs Barnsley
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: Disney Plus Premium
Partidos de HOY de la liga de Italia
- Genoa vs Cagliari
- Hora: 12.30 p. m.
- Juventus vs Cremonense
- Hora: 2.45 p. m.
Partidos de HOY de la Copa de Francia
- PSG vs Paris FC
- Hora: 3.10 p. m.
- Canal: DGO
Partidos de HOY Serie Río de La Plata
- Cerro Largo vs Atlético Tucumán
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: Disney Plus Premium