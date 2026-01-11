¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, lunes 12 de enero de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Europa (FA Cup, Copa de Francia, liga de España) y la Serie Río de La Plata por las señales de canales como ESPN o desde servicios de streaming (Disney Plus) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Uno de los partidos más interesantes será el Liverpool vs Barnsley por las eliminatorias de la FA CUP. Además, en el torneo español, se medirán nada más y nada menos que Sevilla contra Celta de Vigo.

Partidos de HOY de la liga de España

Sevilla vs Celta de Vigo

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Disney Plus Premium

Partidos de HOY de la FA Cup

Liverpool vs Barnsley

Hora: 2.45 p. m.

Canal: Disney Plus Premium

Partidos de HOY de la liga de Italia

Genoa vs Cagliari

Hora: 12.30 p. m.

Juventus vs Cremonense

Hora: 2.45 p. m.

Partidos de HOY de la Copa de Francia

PSG vs Paris FC

Hora: 3.10 p. m.

Canal: DGO

Partidos de HOY Serie Río de La Plata