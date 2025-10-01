Cusco FC, en un duelo directo, no pudo frenar a Universitario por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025. El poderoso cuadro imperial cayó 3-2 en el Monumental y el técnico mandó una fuerte crítica a los organizadores de la Liga 1. El equipo imperial puso contra las cuerdas en los últimos minutos a la 'U', pero careció de efectividad. De este modo, perdió la cima de la tabla de posiciones y una gran oportunidad para ganar el último certamen del año.

El vigente campeón del fútbol peruano se ilusiona con una nueva estrella, aunque Cusco FC espera un tropiezo ante Alianza Atlético de Sullana para recortar distancias y recuperar la punta en la última vuelta del certamen. Miguel Rondelli lanzó toda la artillería a la Liga 1

¿Qué dijo Miguel Rondelli sobre la Liga 1 tras perder con Universitario?

El técnico de Cusco FC lanzó fuerte critica a la Liga 1. "Garcilaso quedó libre hace dos fechas, y la anterior la jugó el jueves, entonces ahí sí me parece que la Liga 1 debería tener un poco más de timing para acomodar los partidos. Sabiendo que un equipo había quedado libre, que lo pongan el jueves cuando recién nosotros jugamos el sábado con la 'U' (...) Lo pudieron haber puesto el viernes tranquilamente (el Cusco vs Garcilaso), jugaban de local y hubiese sido un poco más parejo. Pero bueno, ponemos siempre lo mejor, y hoy lo mejor que tenemos es esto", enfatizó Miguel Rondelli en L1 MAX.

¿Cuáles son los 3 clubes que podrían hacerle daño a Universitario?

"En el fútbol cualquier cosa puede pasar, pero viendo el fixture considero que 3 clubes pueden hacerle daño a Universitario de Deportes en el Torneo Clausura. Lo 3 equipos que pueden robarle puntos a la 'U' es Sporting Cristal, ADT que juega de local y Los Chankas. Los demás equipos no los veo la verdad. La 'U' de local es muy fuerte, aunque en el fútbol todo puede pasar", reveló Reimond Manco en el popular programa ´Denganche'