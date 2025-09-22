Real Madrid vs Levante EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Levante EN VIVO Y EN DIRECTO por LaLiga EA Sports? El encuentro, por la fecha 6, se disputará este martes 23 de septiembre desde las 2.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Ciutat de València y será transmitido por ESPN y Disney Plus en todo Sudamérica. Asimismo, podrás seguir seguir la cobertura de este y todos los partidos de hoy por la web de La República Deportes.

Real Madrid, líder de la liga doméstica con puntaje perfecto (15 puntos), va por su sexta victoria consecutiva ante Levante, que se ubica decimosexto con 4 unidades. Los de Xabi Alonso llegan a este partido tras derrotar 2-0 al Espanyol, mientras que los Granotas​​ Azulgranas vienen de golear 4-0 a Girona.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Levante?

En Perú, el Real Madrid vs Levante por LaLiga de España comenzará desde las 2.30 p. m. (hora peruana). Conoce la guía de horarios para otros países.

México: 1.30 p. m.

Colombia y Ecuador: 2.30 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela y Paraguay: 3.30 p. m.

Argentina, Brasil y Uruguay: 4.30 p. m.

España: 9.30 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Levante?

En Sudamérica, el Real Madrid vs Levante será transmitido por la señal de ESPN y la plataforma streaming Disney Plus. Conoce la guía de canales que televisará este choque en otros países:

España: Movistar La Liga TV

México: Sky Sports

Estados Unidos: ESPN+ Plus, ESPN 2, ESPN Deportes, Fubo Sports.

Alineaciones posibles de Real Madrid vs Levante

Estas serían las posibles formaciones de ambos equipos.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Asencio, Huijsen, Carreras, Tchouaméni, Valverde, Güler, Brahim, Mbappé y Vinícius.

Courtois, Carvajal, Asencio, Huijsen, Carreras, Tchouaméni, Valverde, Güler, Brahim, Mbappé y Vinícius. Levante: Ryan, Toljan, Elgezabal, Matías Moreno, Manu Sánchez, Carlos Álvarez, Oriol Rey, Vencedor, Pablo Martínez, Iván Romero y Etta Eyong. ¿

Últimos partidos Real Madrid vs Levante

De los últimos 5 enfrentamientos, Real Madrid registra 3 triunfos, una derrota y un empate.

Real Madrid 6-0 Levante

6-0 Levante Levante 3-3 Real Madrid

Real Madrid 1-2 Levante

Levante 0-2 Real Madrid

Levante 1-2 Real Madrid

¿Cómo ver Real Madrid vs Levante por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Real Madrid vs Levante por internet, puedes sintonizar la señal de Disney Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En el caso de que no puedas ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE vía La República Deportes.