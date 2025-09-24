Gianluca Lapadula se reencontró con gol tras más de cuatro meses de sequía. En el partido frente al Parma, por los dieciseisavos de final de la Copa Italia 2025, el 'Bambino' anotó el empate que le permitió al Spezia llevar la serie hasta la tanda de penales, instancia en la que el delantero de la selección peruana no estuvo tan fino, pues falló su disparo.

Cuando se jugaba el minuto 81 del duelo, Lapadula logró rematar entre dos de sus marcadores y complicar al portero rival con un bote extraño que dio la pelota antes de ingresar al arco. Este tanto fue el primero de 'Lapa' en esta nueva temporada, pues no convertía desde el 9 de mayo, por la Serie B (segunda división).

Gianluca Lapadula falló penal y Spezia quedó eliminado

Lamentablemente, el atacante pasó de héroe a villano en la definición desde el punto penal. Luego de que su compañero Edoardo Soleri haya errado su remate en el inicio de la tanda, el peruano pareció contagiarse de los nervios al enviar la pelota por encima del arco.

Tras el fallo de Lapadula, el lanzador del Parma también desperdició su turno y le dio algo de esperanzas a Spezia. No obstante, todo terminó cuando el argentino Christian Ordóñez puso el 4-3 definitivo para que los cruzados avancen a octavos de final.

Números de Gianluca Lapadula en Spezia

En esta campaña 2025-26 del fútbol italiano, Gianluca Lapadula apenas lleva jugados dos partidos (por Serie B y Copa Italia). En total, desde su llegada al Spezia, acumula 5 goles en 16 encuentros disputados.