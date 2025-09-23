Se acabó la participación del Burnley de Oliver Sonne en la Carabao Cup. Este martes 23, el ‘Vikingo’ tuvo un inicio complicado, ya que al minuto 30 un grave error suyo permitió el primer gol del rival y, pocos minutos después, a los 35, la desventaja se amplió por su sector. Aunque 'Los Clarets' lograron descontar, no alcanzó para evitar la eliminación.

Después de perderse dos jornadas consecutivas en la Premier League, Sonne regresó a la convocatoria en este compromiso de Copa de la Liga, pero el lateral peruano-danés sufrió bastante frente al conjunto de Championship.

Oliver Sonne y su tremendo error que costó la eliminación del Burnley

En el duelo entre Burnley y Cardiff City por la tercera ronda de la EFL Cup, Oliver Sonne vivió un primer tiempo difícil. En el gol que abrió el marcador (30’), Calum Chambers superó su marca y habilitó a Joel Cowill para el 1-0.

¿Cómo fue el segundo gol del Cardiff City?

El 2-0 se originó por la zona de Oliver Sonne. Cabe destacar que el segundo tanto del Cardiff City también se gestó por la banda derecha, área que defendía el lateral peruano. Una defensa poco sólida del Burnley permitió que los 'Bluebirds' aumentaran la ventaja antes del descanso.

¿Cómo quedo el Burnley contra Cardiff City?

El enfrentamiento entre Burnley y Cardiff City, celebrado en el Estadio Turf Moor de Inglaterra, finalizó 2-1 a favor de los 'Bluebirds', equipo que actualmente compite en la English Football League One, equivalente a la tercera división del país.