Giancarlo ‘Flaco’ Granda criticó con dureza a Carlos Zambrano tras sus declaraciones contra Universitario y el arbitraje, donde el defensa expresó su malestar por las sanciones y los reclamos del conjunto crema después del partido disputado en el Estadio Monumental.En sus palabras, el ‘Káiser’ aseguró estar cansado de que el fútbol haya perdido la euforia de antes, ya que ahora los equipos reclaman sanciones para jugadores o técnicos.

"Esperemos que no nos suspendan más jugadores o que no se sigan quejando de nosotros. Parecemos niñitas quejándonos de todo. Mejor que jueguen vóley los del costado. Es muy raro, de verdad, unas sanciones tan altas, siempre cae sobre el club, sobre Alianza. Causa sospechas. Es algo muy raro, no quisiera señalar a nadie, pero es algo muy incómodo para el club y para nosotros como jugadores", fueron parte de las declaraciones del 'Kaiser'. Frente a esto, Granda no dudó en cuestionarlo, subrayando que los futbolistas deben hablar en la cancha. Incluso, puso como ejemplo a Aldo Corzo, capitán de Universitario, destacando su profesionalismo y compromiso deportivo.

‘Flaco’ Granda le responde a Carlos Zambrano

El ‘Flaco’ Granda respondió a Zambrano y recalcó que los jugadores deben demostrar en la cancha, no en polémicas externas.

"Los futbolistas tienen que hablar en la cancha, no en redes sociales, no en la tribuna, ni en los micros. Al futbolista se le juzga por lo que habla, por lo que hace dentro de la cancha. Porque tú puedes hablar para tribunear con la gente y quedar muy bien, pero si dentro de la cancha se la das a los rivales, no sirve para nada. La tribuneada te dura un partido, o dos" , explicó en el programa 'Después de Todo'.

Granda destaca profesionalismo de Aldo Corzo

Finalmente, destacó a Aldo Corzo como ejemplo, resaltando su profesionalismo y su concentración en lo futbolístico, alejándose de las controversias.

"Los jugadores tienen que hablar dentro de la cancha y Corzo lo hace cuando juega, más allá de que hoy la pasó mal. Pero coincido con Corzo, yo creo que es momento de que los futbolistas hablen dentro de la cancha y dejen esta ola de disparar para todos lados", agregó.