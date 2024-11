El Real Madrid de Vinicius boicotea la gala del Balón de Oro

Una polémica estalló unas horas antes de la ceremonia del Balón de Oro: convencido de que su jugador Vinicius no era el ganador del premio, el Real Madrid decidió no viajar a París y boicoteó el acto.

Desde la organización, se insistía en esas horas previas a la gala en que "ningún jugador ni club saben" el ganador por anticipado.

"Todos los clubes y los jugadores reciben el mismo trato", añadió esta fuente, recordando las estrictas normas de confidencialidad que se decidieron para esta edición de 2024, cuyos ganadores se conocerán en una gala en París este mismo lunes, algo antes de las 22h00 GMT.

Si Vinicius no es el ganador, el nombre del español Rodri (Manchester City) parece perfilarse como el favorito, mientras que en la categoría femenina las miradas se dirigen hacia otra figura española, Aitana Bonmatí (Barcelona).

Desde hacía semanas e incluso meses, el nombre de Vinicius sonaba con fuerza para ganar el Balón de Oro este año. Hasta el lunes, muchos daban por hecho que iba a ser el triunfador de la velada en la categoría masculina.

Pero la reacción del Real Madrid puso a todo el mundo en alerta e hizo pensar en que Rodri había superado a 'Vini' en la votación realizada entre los miembros de un jurado formado por periodistas que representan a las 100 primeras naciones del ranking FIFA.

"No nos respetan"

"Si los criterios del premio no proclaman ganador a Vinicius, esos mismos criterios deben proclamar ganador a Carvajal. Como esto no ha sido así, es obvio que Balón de Oro-UEFA no respeta al Real Madrid. Y el Real Madrid no está donde no se le respeta", declaró a la AFP el club madrileño.

La organización del Balón de Oro decidió innovar este año, manteniendo en secreto hasta el final la identidad del premiado para evitar cualquier filtración a la prensa. Los años precedentes, el nombre del laureado se indicaba de manera confidencial días antes de la ceremonia. Todos los nominados estaban invitados a la ceremonia organizada este lunes en París.

La ausencia de los jugadores del Real Madrid y la declaración del club dejan entrever que ni Vinicius ni Dani Carvajal ni Jude Bellingham, protagonistas de la Liga de Campeones ganada por el club, recibirán el trofeo, dejando vía libre al centrocampista español del Manchester City Rodri. Vencedor de la Eurocopa-2024 con la 'Roja, Rodri (28 años) fue elegido Mejor Jugador del torneo por la UEFA.

El Real Madrid, campeón de España y de Europa en este 2024, ganó seis de los diez anteriores Balones de Oro, cuatro gracias a Cristiano Ronaldo, uno con Luka Modric y otro con Karim Benzema.

Con Vinicius, los responsables del equipo blanco esperaban añadir un décimo Balón de Oro a su palmarés histórico pero lo que parecía ser un día de fiesta tornó en un monumental enfado.

eba-ati/dr/iga