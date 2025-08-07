HOY
¡Sin Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo! Lista completa de los nominados al Balón de Oro 2025

En total, 30 futbolistas disputan levantar el tan ansiado Balón de Oro 2025. ¿Ousmane Dembélé se impondrá a la estallante aparición de Lamine Yamal?

Vinícius Júnior y Mohamed Salah fueron nominados al Balón de Oro. Foto: Balón de Oro
Un total de 30 futbolistas pelearán por el Balón de Oro 2025. La revista France Football, responsable de la creación del galardón en 1956, reveló este jueves la lista de nominados, seleccionados por su equipo editorial y que serán evaluados por un jurado internacional de periodistas. Lamine Yamal y Ousmane Dembélé, ambos de notable temporada, son los favoritos para ganar este premio individual.

Por segundo año consecutivo, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, los mayores ganadores del Balón de Oro con ocho y cinco títulos respectivamente, no figuran entre los nominados.

Lista de nominados al Balón de Oro 2025

La lista de nominados al Balón de Oro 2025 está compuesta por una combinación de talentos de diversos clubes y selecciones:

  • Jude Bellingham (Real Madrid)
  • Ousmane Dembélé (PSG)
  • Gianluigi Donnarumma (PSG)
  • Désiré Doué (PSG)
  • Denzel Dumfries (Inter de Milán)
  • Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)
  • Viktor Gyökeres (Sporting de Lisboa)
  • Erling Haaland (Manchester City)
  • Achraf Hakimi (PSG)
  • Harry Kane (Bayern Múnich)
  • Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
  • Robert Lewandowski (Barcelona)
  • Alexis Mac Allister (Liverpool)
  • Lautaro Martinez (Inter de Milán)
  • Kylian Mbappé (Real Madrid)
  • Scott McTominay (Napoli)
  • Nuno Mendes (PSG)
  • Joao Neves (PSG)
  • Michael Olise (Bayern Múnich)
  • Cole Palmer (Chelsea)
  • Pedri (Barcelona)
  • Raphinha (Barcelona)
  • Declan Rice (Arsenal)
  • Fabian Ruiz (PSG)
  • Mohamed Salah (Liverpool)
  • Virgil van Dijk (Liverpool)
  • Vinicius Jr. (Real Madrid)
  • Vitinha (PSG)
  • Florian Wirtz (Liverpool)
  • Lamine Yamal (Barcelona)
Lista de nominados Balón de Oro 2025. Foto: Balón de Oro.

¿Cuándo se entregará el Balón de Oro 2025?

Hace algunos meses, la revista France Football anunció que la ceremonia de este año se celebrará el lunes 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet, en París.

¿Cuáles son los criterios para definir al ganador del Balón de Oro 2025?

Tras la polémica surgida por la no entrega del Balón de Oro a Vinícius en 2024, se hicieron públicos los requisitos que los organizadores piden tener en cuenta a los votantes para determinar al jugador a premiar: actuaciones individuales, carácter decisivo e impresionante; actuaciones y logros en equipo; y clase y juego limpio.

