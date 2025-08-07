HOY

Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas     
Ni Messi ni Di María: los 2 únicos campeones del mundo que figuran en la lista de candidatos al Balón de Oro 2025

Messi y Di María no figuran en la lista de candidatos al Balón de Oro 2025, pero dos jugadores de la selección argentina sí han sido nominados.

Messi y Di María ausentes, pero Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister están en la lista del Balón de Oro 2025.
Messi y Di María ausentes, pero Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister están en la lista del Balón de Oro 2025. | Composición LR

Ni Lionel Messi ni Ángel Di María aparecen en la reciente lista de candidatos al Balón de Oro 2025 que France Football publicó este jueves 7 de agosto.

Tanto Messi como Di María fueron piezas clave para derrotar a Francia en la final del Mundial y alzar la copa en el Estadio Lusail de Catar. Sin embargo, en las nominaciones figuran dos jugadores que también se consagraron campeones mundiales con la selección argentina.

¿Quiénes son los 2 jugadores de la selección argentina candidatos al Balón de Oro 2025?

Según la lista publicada por France Football, los dos únicos campeones del mundo que figuran para ganar el Balón de Oro 2025 son Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister.

De acuerdo con las estadísticas de Transfermarkt, el 10 del Inter de Milán disputó 53 partidos, anotó 24 goles y asistió en 7 ocasiones en la temporada 2024/2025. Lautaro fue subcampeón de la Serie A y de la Champions League. En ese certamen, perdió ante el Paris Saint-Germain de Luis Enrique.

Mientras tanto, el centrocampista del Liverpool jugó 49 partidos, marcó 7 goles y asistió 6 veces. En la Champions quedó eliminado en octavos de final ante el PSG de Ousmane Dembélé, quien también figura en la lista de candidatos al Balón de Oro 2025.

Tanto Lautaro Martínez como Alexis Mac Allister fueron campeones de la Copa América 2024. Ambos aportaron para que la selección argentina clasificara a la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México de 2026.

Ni Lionel Messi ni Ángel Di María aparecen en la reciente lista de candidatos al Balón de Oro 2025 que France Football publicó este jueves 7 de agosto. Foto: composición LR

Ni Lionel Messi ni Ángel Di María aparecen en la reciente lista de candidatos al Balón de Oro 2025 que France Football publicó este jueves 7 de agosto. Foto: composición LR

¿Quiénes son los nominados al Balón de Oro 2025?

France Football reveló los candidatos al Balón de Oro 2025:

  • Jude Bellingham (Real Madrid)
  • Ousmane Dembélé (PSG)
  • Gianluigi Donnarumma (PSG)
  • Désiré Doué (PSG)
  • Denzel Dumfries (Inter)
  • Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)
  • Viktor Gyökeres (Sporting CP, cedido al Arsenal)
  • Erling Haaland (Manchester City)
  • Achraf Hakimi (PSG)
  • Harry Kane (Bayern Múnich)
  • Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
  • Robert Lewandowski (FC Barcelona)
  • Alexis Mac Allister (Liverpool)
  • Lautaro Martínez (Inter)
  • Kylian Mbappé (Real Madrid)
  • Scott McTominay (Napoli)
  • Nuno Mendes (PSG)
  • Joao Neves (PSG)
  • Michael Olise (Bayern Múnich)
  • Cole Palmer (Chelsea)
  • Pedri (FC Barcelona)
  • Raphinha (FC Barcelona)
  • Declan Rice (Arsenal)
  • Fabián Ruiz (PSG)
  • Mohamed Salah (Liverpool)
  • Virgil van Dijk (Liverpool)
  • Vinícius Jr. (Real Madrid)
  • Vitinha (PSG)
  • Florian Wirtz (Bayer Leverkusen, cedido al Liverpool)
  • Lamine Yamal (FC Barcelona)

La ceremonia de entrega del Balón de Oro 2025 se realizará el próximo 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet de París.

¡Sin Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo! Lista completa de los nominados al Balón de Oro 2025

¡Sin Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo! Lista completa de los nominados al Balón de Oro 2025

Niño de 6 años queda gravemente herido tras ser atacado por pulpo gigante en acuario de Texas, EEUU: animal no lo soltaba

Niño de 6 años queda gravemente herido tras ser atacado por pulpo gigante en acuario de Texas, EEUU: animal no lo soltaba

Luis de la Fuente respalda a Lamine Yamal como candidato al Balón de Oro tras su temporada estelar: "Es el mejor jugador"

Luis de la Fuente respalda a Lamine Yamal como candidato al Balón de Oro tras su temporada estelar: "Es el mejor jugador"

Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

