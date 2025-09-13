De la mano de Ignacio Buse, Perú derrotó 3-1 a Portugal y clasificó a los Qualifiers 2026 de la Copa Davis

Un nuevo capítulo se escribe en la historia del tenis peruano. Esta vez el autor fue Ignacio Buse (112 ATP), quien vestido de héroe le dio a nuestra patria el pase a los Qualifiers 2026 de la Copa Davis tras derrotar al portugués Nuno Borges (52 ATP) por un apretado 3-6, 6-3 y 6-2 en singles.

“Nachito” tenía que hacer prevalecer su excelente momento contra Borges en el cuarto partido, ya que previamente, en dobles junto a Juan Pablo Varillas no pudo y perdió en sets corridos ante los lusos por un 2-0 (5-7 y 3-6), por lo que en ese momento la serie se puso en favor de Perú por 2-1 tras los triunfos del viernes.

El primer set en el single fue muy luchado y difícil para Buse, que cayó 3-6. En el siguiente duelo sacó fuerzas para vencer por el mismo marcador. El apoyo del público que llegó hasta el Club Lawn Tennis de Jesús María fue vital para “desconcentrar” de alguna u otra forma al portugués, quien le reclamó en reiteradas ocasiones al juez el hostigamiento que recibía desde las gradas.

Buse aprovechó el desconcierto para volver a llevarse el compromiso con un claro 6-2, dejando en el camino a Portugal (3-1).

“No sé qué decir, todo es inexplicable, ganar en casa es un sentimiento inolvidable. Me emociona este ambiente. Es trabajo en equipo. Todos contribuimos y sacamos la serie adelante. En el Perú no se ven estas series y la localía se hizo respetar. Con toda esta gente estoy muy contento y se vienen grandes cosas para el Perú”, dijo Buse para TV Perú.

Ahora toca esperar el sorteo para conocer a nuestro rival para los Qualifiers, donde enfrentará a un país élite. El equipo peruano se ubica entre las 30 mejores selecciones del mundo.