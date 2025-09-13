HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

De la mano de Ignacio Buse, Perú derrotó 3-1 a Portugal y clasificó a los Qualifiers 2026 de la Copa Davis

Ahora toca esperar el sorteo para conocer a nuestro rival para los Qualifiers frente a un país de élite el próximo año.

Ignacio Buse luce orgulloso la bandera del Perú.
Ignacio Buse luce orgulloso la bandera del Perú. | IPD

Un nuevo capítulo se escribe en la historia del tenis peruano. Esta vez el autor fue Ignacio Buse (112 ATP), quien vestido de héroe le dio a nuestra patria el pase a los Qualifiers 2026 de la Copa Davis tras derrotar al portugués Nuno Borges (52 ATP) por un apretado 3-6, 6-3 y 6-2 en singles.

“Nachito” tenía que hacer prevalecer su excelente momento contra Borges en el cuarto partido, ya que previamente, en dobles junto a Juan Pablo Varillas no pudo y perdió en sets corridos ante los lusos por un 2-0 (5-7 y 3-6), por lo que en ese momento la serie se puso en favor de Perú por 2-1 tras los triunfos del viernes.

El primer set en el single fue muy luchado y difícil para Buse, que cayó 3-6. En el siguiente duelo sacó fuerzas para vencer por el mismo marcador. El apoyo del público que llegó hasta el Club Lawn Tennis de Jesús María fue vital para “desconcentrar” de alguna u otra forma al portugués, quien le reclamó en reiteradas ocasiones al juez el hostigamiento que recibía desde las gradas.

Buse aprovechó el desconcierto para volver a llevarse el compromiso con un claro 6-2, dejando en el camino a Portugal (3-1).

“No sé qué decir, todo es inexplicable, ganar en casa es un sentimiento inolvidable. Me emociona este ambiente. Es trabajo en equipo. Todos contribuimos y sacamos la serie adelante. En el Perú no se ven estas series y la localía se hizo respetar. Con toda esta gente estoy muy contento y se vienen grandes cosas para el Perú”, dijo Buse para TV Perú.

Ahora toca esperar el sorteo para conocer a nuestro rival para los Qualifiers, donde enfrentará a un país élite. El equipo peruano se ubica entre las 30 mejores selecciones del mundo.

