HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
INPE y PNP controlan motín en penal
INPE y PNP controlan motín en penal     INPE y PNP controlan motín en penal     INPE y PNP controlan motín en penal     
Deportes

Barcelona vs Rayo Vallecano EN VIVO por LaLiga: ¿a qué hora y donde ver el partido por la jornada 3?

Barcelona visitará a Rayo Vallecano por la tercera jornada de LaLiga, buscando mantener su puntaje perfecto en el campeonato español.

Rayo Vallecano recibe la visita del Barcelona por LaLiga. Foto: composición LR
Rayo Vallecano recibe la visita del Barcelona por LaLiga. Foto: composición LR

Este domingo 31, Barcelona visitará a Rayo Vallecano por la tercera jornada de LaLiga española, en un partido que promete ser intenso desde el inicio. Los blaugranas, que aún no han jugado en casa esta temporada, afrontarán su tercer duelo consecutivo fuera del Camp Nou y llegan con puntaje perfecto.

El Rayo, en cambio, buscará reivindicarse ante su hinchada tras un arranque irregular con una victoria y una derrota. Las estadísticas no lo acompañan, apenas sumó seis remates a puerta en sus dos primeros encuentros, frente a los 18 del Barça, con una efectividad del 33% contra el 51% del cuadro catalán.

PUEDES VER: Carlos Galván y su fuerte comentario tras posible fichaje de Piero Quispe a Sydney FC: “No lo quería ni su mamá”

lr.pe

¿Cuándo juega el Barcelona vs Rayo Vallecano por LaLiga?

El encuentro está programado para jugarse este domingo 31 de agosto y se llevará a cabo en el Estadio de Vallecas, que cuenta con una capacidad para 14.708 espectadores.

¿A qué hora juega Barcelona contra Rayo Vallecano?

El partido entre ambos conjuntos está programado para empezar desde las 2.30 p.m. (hora peruana). A continuación, los horarios para otros países del continente.

  • Perú: 2:30 p. m.
  • Colombia: 2:30 p. m.
  • Ecuador: 2:30 p. m.
  • Bolivia: 3:30 p. m.
  • Venezuela: 3:30 p. m.
  • Chile: 4:30 p. m.
  • Paraguay: 4:30 p. m.
  • Argentina: 4:30 p. m.
  • Uruguay: 4:30 p. m.
  • Brasil: 4:30 p. m.

PUEDES VER: Compañero de Piero Quispe le manda fuerte mensaje tras posible marcha de Pumas: "Tiene que madurar"

lr.pe

¿Dónde ver Barcelona vs Rayo Vallecano por LaLiga?

En territorio peruano, el partido entre Barcelona y Rayo Vallecano se podrá seguir a través de la señal de ESPN y Disney+. Sin embargo, podrás seguir el minuto a minuto aquí, en La República Deportes.

  • Argentina: ESPN y Disney+
  • Paraguay: ESPN y Disney+
  • Uruguay: ESPN y Disney+
  • Chile: ESPN y Disney+
  • Ecuador: ESPN y Disney+
  • Venezuela: ESPN y Disney+
  • Perú: ESPN y Disney+
  • Brasil: Disney+
  • Colombia: ESPN y Disney+
  • Bolivia: ESPN y Disney+
  • México: Sky Sports
  • Estados Unidos: ESPN+
Notas relacionadas
Barcelona vs Rayo Vallecano EN VIVO por LaLiga: ¿a qué hora y donde ver el partido por la jornada 3?

Barcelona vs Rayo Vallecano EN VIVO por LaLiga: ¿a qué hora y donde ver el partido por la jornada 3?

LEER MÁS
Marcos López enfrentará al Barcelona en la Champions League: los durísimos rivales que tendrá el peruano tras el sorteo

Marcos López enfrentará al Barcelona en la Champions League: los durísimos rivales que tendrá el peruano tras el sorteo

LEER MÁS
Barcelona en la Champions League 2025-2026: rivales confirmados, fixture, fechas y cómo se define la clasificación

Barcelona en la Champions League 2025-2026: rivales confirmados, fixture, fechas y cómo se define la clasificación

LEER MÁS
Barcelona vs Rayo Vallecano EN VIVO por LaLiga 2025/26

Barcelona vs Rayo Vallecano EN VIVO por LaLiga 2025/26

LEER MÁS
Liga 2 2025 EN VIVO: resultados de los partidos de hoy por la fecha 7 y tabla de posiciones de segunda división peruana

Liga 2 2025 EN VIVO: resultados de los partidos de hoy por la fecha 7 y tabla de posiciones de segunda división peruana

LEER MÁS
¿Qué necesita Venezuela para clasificar al Mundial 2026? Los partidos que le restan a la Vinotinto

¿Qué necesita Venezuela para clasificar al Mundial 2026? Los partidos que le restan a la Vinotinto

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cecilio Waterman y su venturoso presente en Chile: de decepcionar en Alianza Lima a ser goleador y candidato a campeón

Cecilio Waterman y su venturoso presente en Chile: de decepcionar en Alianza Lima a ser goleador y candidato a campeón

LEER MÁS
Comentarista de ESPN le cambió la nacionalidad a Oliver Sonne en pleno partido por la Premier League: la inesperada ciudadanía que le puso

Comentarista de ESPN le cambió la nacionalidad a Oliver Sonne en pleno partido por la Premier League: la inesperada ciudadanía que le puso

LEER MÁS
Compañero de Piero Quispe le manda fuerte mensaje ante su salida de Pumas: "Tiene que madurar"

Compañero de Piero Quispe le manda fuerte mensaje ante su salida de Pumas: "Tiene que madurar"

LEER MÁS
Histórico futbolista de Alianza Lima reveló si André Carrillo jugaría en Universitario: "Él decía 'monedas son monedas'"

Histórico futbolista de Alianza Lima reveló si André Carrillo jugaría en Universitario: "Él decía 'monedas son monedas'"

LEER MÁS
Carlos Galván y su fuerte comentario tras posible fichaje de Piero Quispe a Sydney FC: “No lo quería ni su mamá”

Carlos Galván y su fuerte comentario tras posible fichaje de Piero Quispe a Sydney FC: “No lo quería ni su mamá”

LEER MÁS
El ‘Tunche’ Rivera sobre triunfo de la “U” ante Panamá en la Noche Crema: “En el Monumental no se juegan amistosos”

El ‘Tunche’ Rivera sobre triunfo de la “U” ante Panamá en la Noche Crema: “En el Monumental no se juegan amistosos”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'Venceremos' logra su inscripción oficial ante el JNE: Guillermo Bermejo y Vicente Alanoca conforman la alianza

Alianza de Fiorella Molinelli participará en Elecciones 2026: JNE confirmó inscripción de 'Fuerza y Libertad'

Juliana Oxenford sobre denuncia constitucional contra Delia Espinoza: "En la Junta de Fiscales Supremos se están odiando"

Deportes

EN VIVO y por la tercera fecha de LaLiga: Real Madrid vs. RCD Mallorca desde el Santiago Bernabéu

Emelec vs Aucas EN VIVO por Liga Pro de Ecuador: Horario y canales para el partido por la tercera fecha

Compañero de Piero Quispe le manda fuerte mensaje tras posible marcha de Pumas: "Tiene que madurar"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Delia Espinoza sobre denuncia en su contra puesta por Patricia Benavides: "No tengo temor como otras personas"

Rosa María Palacios sobre denuncia contra Delia Espinoza: "Es por oponerse a nombrar a Patricia Benavides como fiscal"

Jaime Chincha sobre propuesta de Santiváñez para reabrir 'El Frontón': "No hay duda que es una cortina de humo"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota