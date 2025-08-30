Este domingo 31, Barcelona visitará a Rayo Vallecano por la tercera jornada de LaLiga española, en un partido que promete ser intenso desde el inicio. Los blaugranas, que aún no han jugado en casa esta temporada, afrontarán su tercer duelo consecutivo fuera del Camp Nou y llegan con puntaje perfecto.

El Rayo, en cambio, buscará reivindicarse ante su hinchada tras un arranque irregular con una victoria y una derrota. Las estadísticas no lo acompañan, apenas sumó seis remates a puerta en sus dos primeros encuentros, frente a los 18 del Barça, con una efectividad del 33% contra el 51% del cuadro catalán.

¿Cuándo juega el Barcelona vs Rayo Vallecano por LaLiga?

El encuentro está programado para jugarse este domingo 31 de agosto y se llevará a cabo en el Estadio de Vallecas, que cuenta con una capacidad para 14.708 espectadores.

¿A qué hora juega Barcelona contra Rayo Vallecano?

El partido entre ambos conjuntos está programado para empezar desde las 2.30 p.m. (hora peruana). A continuación, los horarios para otros países del continente.

Perú: 2:30 p. m.

Colombia: 2:30 p. m.

Ecuador: 2:30 p. m.

Bolivia: 3:30 p. m.

Venezuela: 3:30 p. m.

Chile: 4:30 p. m.

Paraguay: 4:30 p. m.

Argentina: 4:30 p. m.

Uruguay: 4:30 p. m.

Brasil: 4:30 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs Rayo Vallecano por LaLiga?

En territorio peruano, el partido entre Barcelona y Rayo Vallecano se podrá seguir a través de la señal de ESPN y Disney+. Sin embargo, podrás seguir el minuto a minuto aquí, en La República Deportes.