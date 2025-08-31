HOYSuscripcion LR Focus

Hincha de Colo Colo muere tras caer de tribuna durante con clásico ante U. de Chile
Hincha de Colo Colo muere tras caer de tribuna durante con clásico ante U. de Chile     
Deportes

Barcelona no pasó del empate ante el Rayo Vallecano por LaLiga

Lamine Yamal y el golero Joan García salvaron a los catalanes de una dolorosa derrota en Vallecas (1-1).

Lamine Yamal no pudo con los defensores del Rayo Vallecano.
Lamine Yamal no pudo con los defensores del Rayo Vallecano. | AFP

¡Con sabor a derrota! El FC Barcelona la sacó barata en su visita al Rayo Vallecano y logró rescatar un punto (1-1) en partido válido por la jornada 3 de LaLiga disputado en el estadio de Vallecas. La figura del partido fue el golero culé Joan García, quien salvó en reiteradas ocasiones a su equipo.

La apertura del marcador llegó de manera polémica a poco para el final de la primera mitad. Lamine Yamal cayó dentro del área y el árbitro Mateo Busquets no dudó en pitar la pena máxima ante el reclamo airado de los jugadores del Rayo Vallecano. El defensor Pep Chavarría apenas chocó con Yamal (40’), quien se dejó caer. Ya parado frente al balón, el ‘10’ cambió por gol ante los insultos que caían desde la tribuna.

En el complemento Hansi Flick ordenó los ingresos de Marcus Rashford y Fermín López ante el flojo accionar de sus pupilos. El Rayo, por su parte, se instaló cada vez más en área del Barcelona. El ‘1’ Joan García salvó hasta tres claras de gol, pero ya nada pudo hacer cuando Fran Pérez (67’) aprovechó un tiro de esquina y sin que el balón caiga al piso selló un 1-1 amargo para los blaugranas.

