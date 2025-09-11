Gerente de Marketing de Universitario explica por qué retiraron las fotos de Raúl Ruidíaz del Monumental y Campo Mar U: “Nadie está por encima del club”
Desde la salida de Raúl Ruidíaz del Seattle Sounders, la relación entre el actual delantero del Atlético Grau y Universitario de Deportes se ha ido deteriorando con el paso de los meses. La situación se agravó cuando el club retiró las fotos de la ‘Pulga’ de su museo.
- Bolivia asegura el repechaje: ganó 1 a 0 a Brasil y logra el ansiado puesto Conmebol después de 31 años
- Panamá vs Guatemala HOY EN VIVO: horario y canal para ver partido del grupo A Eliminatorias Concacaf
La relación entre Raúl Ruidíaz y Universitario de Deportes no ha sido la mejor en los últimos meses. La situación se agravó cuando el equipo ‘crema’ tomó la drástica decisión de retirar las fotos de la ‘Pulga’ del museo ubicado en el estadio Monumental y en Campo Mar U.
En una entrevista reciente realizada por el colectivo World, el gerente de Marketing de Universitario, Daniel Amador, explicó por qué se retiraron las fotos de Raúl Ruidíaz de las instalaciones del cuadro ‘merengue’. La decisión habría sido motivada por una publicación del actual delantero del Atlético Grau en su cuenta de Instagram, en la que colocó una canción llamada ‘Quiero ponerte en cuatro’, tras la derrota de la ‘U’ por 4-0 ante Palmeiras en la Copa Libertadores.
PUEDES VER: Universitario se ilusiona con el Torneo Clausura 2025: los 7 partidos que jugará sin viajar a la altura
Gerente de Marketing se pronuncia sobre el retiro de fotos de Raúl Ruidíaz del Monumental y Campo Mar
Tras ser consultado por el polémico video de Raúl Ruidíaz luego de la derrota del equipo dirigido por Jorge Fossati ante el ‘Verdao’, Daniel Amador fue contundente al señalar: “Cada uno cosecha lo que siembra. Particularmente, no me pareció. La ‘U’ es una institución que merece respeto de todos. Nadie está por encima del club. Eso ha quedado demostrado claramente a lo largo de estos años, en los que han ocurrido muchas situaciones negativas y positivas. La institución está por encima de cualquier persona”.
Asimismo, añadió que estaban comprometidos con cuidar la reputación, la imagen y la marca del club, y que nadie iría en contra del equipo sin recibir una respuesta clara por parte de la institución ‘merengue’.
PUEDES VER: Álex Valera y Edison Flores se recuperaron y quedaron aptos para jugar el Universitario vs Melgar por Liga 1
Raúl Ruidíaz se pronunció tras polémico video en sus redes sociales
La publicación que Raúl Ruidíaz subió a sus redes sociales generó un fuerte rechazo por parte de los hinchas de Universitario, por lo que el delantero peruano tuvo que salir a aclarar que jamás haría algo en contra del club del cual es hincha y que su acción no tuvo segundas intenciones. “Subí la historia refiriéndome al partido que iba a jugar ayer, y quienes me siguen saben que ese tipo de videos los publico con frecuencia como forma de motivación”, mencionó.