Deportes

Yamil Reyes conquista triple medalla de oro en el Panamericano Escolar de Ajedrez

El joven ajedrecista peruano arrasó en la categoría Sub-15 Absoluto al imponerse en Estándar, Rápida y Blitz.

Yamil Reyes ganó oro en Panamericano Escolar de Ajedrez.
Yamil Reyes ganó oro en Panamericano Escolar de Ajedrez. | Difusión

El ajedrez peruano volvió a brillar en el continente. En el XIV Campeonato Panamericano Escolar de Ajedrez 2025, realizado en Brasil del 30 de agosto al 5 de septiembre, el gran protagonista fue Yamil Reyes, quien en la categoría Sub-15 Absoluto logró una histórica triple medalla de oro al imponerse en las modalidades Estándar, Rápida y Blitz. El evento reunió a los mejores talentos del deporte ciencia de países como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Colombia y Paraguay, entre otros, con competencias desde la categoría Sub-7 hasta la Sub-17.

El dominio de Yamil Reyes en los tableros fue total, confirmando la madurez competitiva que lo perfila como una de las grandes promesas del deporte ciencia en el país.

Reyes, estudiante de Saco Oliveros, no es un desconocido en la escena internacional. Su trayectoria está en ascenso tras haber obtenido la maestría FIDE, con medallas en campeonatos sudamericanos escolares y juveniles, además de la plata conseguida en el Panamericano Juvenil 2024 en Estados Unidos.

Ahora, con este nuevo logro, se acerca a su gran objetivo: alcanzar el título de Maestro Internacional, meta que buscará consolidar en una exigente gira que incluye el Mundial de Rápidas y Blitz en Lima, el Open Internacional de Aruba, el Sudamericano Sub-20 en Ecuador, el Sudamericano de Mayores en Chile y el Sudamericano Juvenil en Colombia antes de fin de año.

Más medallas para el Perú

El triunfo de Reyes marcó el rumbo de la delegación nacional, que se alzó con el subcampeonato continental por equipos gracias a actuaciones memorables. En la categoría Sub-17 Femenino, Ayme Maraví ratificó su clase al ganar oro en Estándar y Rápida, además de una plata en Blitz.

La pequeña Lhuanna Jáuregui, de apenas nueve años, sorprendió al conquistar dos oros en Blitz y Rápida, mientras que en la categoría Sub-13 Femenino las peruanas coparon el podio: Irina Rojas obtuvo el oro en Rápida y dos platas en Estándar y Blitz, y Fabiana Jiménez se quedó con el oro en Blitz y la plata en Rápida.

Desde las divisiones menores también llegaron alegrías. Rebeca Callupe brilló en Sub-7 con un oro en Blitz y un bronce en Rápida, mientras que Hyemi de la Cruz, en Sub-9, alcanzó tres preseas: plata en Rápida y bronces en Blitz y Estándar. Por su parte, Alessandro Cárdenas, compañero de Reyes en la Sub-15 Absoluto, sumó una valiosa plata en Rápida, consolidando el peso de Perú en esa categoría, entre otros resultados destacados.

Ajedrecistas peruanos ganaron oro en Panamericano Escolar.

Ajedrecistas peruanos ganaron oro en Panamericano Escolar.

Vitrina del talento

El Panamericano Escolar no solo fue una competencia, sino también una vitrina del futuro del ajedrez en el continente. Para el Perú, significó la reafirmación de su potencial y disciplina en el tablero. Con jóvenes como Yamil Reyes y sus compañeros, el deporte ciencia nacional demuestra que está listo para seguir escribiendo páginas doradas en la historia deportiva del país.

