Sporting Cristal - Cerro Porteño: fecha, hora, canal TV y estadio del partido por la fecha 1 de la Copa Libertadores

Sporting Cristal y Cerro Porteño comparten grupo en Copa Libertadores por segundo año consecutivo. Foto: composición LR/Sporting Cristal/Cerro Porteño

Sporting Cristal y Cerro Porteño comparten grupo en Copa Libertadores por segundo año consecutivo. Foto: composición LR/Sporting Cristal/Cerro Porteño

Sporting Cristal cuenta los días para su debut en la Copa Libertadores 2026. Luego de perder de local ante CD Moquegua y prácticamente despedirse del Torneo Apertura de la Liga 1, los dirigidos por el técnico brasileño Zé Ricardo buscarán un triunfo internacional ante Cerro Porteño que les permita reivindicarse frente a sus aficionados.

El conjunto rimense alcanzó la fase de grupos luego de eliminar a 2 de Mayo de Paraguay y Carabobo de Venezuela en las instancias previas. Para el cuadro bajopontino es importante arrancar con una victoria de local, pues comparten zona con rivales de la talla de Palmeiras de Brasil y Junior de Colombia.

¿Cuándo juega Sporting Cristal - Cerro Porteño?

El partidazo Sporting Cristal vs Cerro Porteño se jugará este miércoles 9 de abril por la primera fecha de la Copa Libertadores

¿A qué hora juega Sporting Cristal - Cerro Porteño?

En territorio peruano, el cruce entre rimenses y blaugranas se podrá seguir desde las 9.00 p. m. Si te encuentras en otro país, consulta la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 8.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 9.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 10.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 10.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 11.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (jueves 9)

¿Dónde ver Sporting Cristal - Cerro Porteño?

La transmisión por TV de este partidazo irá por la señal de ESPN en Sudamérica. En otras regiones, se podrá ver a través de estas señales.

Argentina: Fox Sports

Chile: ESPN 5

Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay: ESPN

Ecuador, Venezuela, Colombia: ESPN 2.

¿Dónde va a jugar Sporting Cristal la Copa Libertadores?

El debut de Sporting Cristal se encuentra programado en el Alejandro Villanueva; sin embargo, el estadio de Alianza Lima fue clausurado de manera temporal tras el fallecimiento de un hincha.

En las últimas horas, la Municipalidad de La Victoria rechazó el pedido del club para levantar la sanción. Se espera que los rimenses se pronuncien para brindar más detalles sobre el recinto que acogerá el partido contra Cerro Porteño.

Historial Sporting Cristal - Cerro Porteño: últimos partidos

Así quedaron los partidos más recientes entre ambas escuadras por Copa Libertadores.

Sporting Cristal 0-1 Cerro Porteño | 13.5.25

Cerro Porteño 2-2 Sporting Cristal | 24.4.25

Cerro Porteño 1-0 Sporting Cristal | 15.4.03

Sporting Cristal 1-1 Cerro Porteño | 12.3.03.

Sporting Cristal - Cerro Porteño: pronósticos

Las principales casas de apuestas ven como resultado más probable la victoria del conjunto cervecero.

Betsson: gana Sporting Cristal (2,42), empate (3,05), gana Cerro Porteño (2,98)

Betano: gana Sporting Cristal (2,45), empate (3,10), gana Cerro Porteño (3,10)

Bet365: gana Sporting Cristal (2,45), empate (3,20), gana Cerro Porteño (3,00)

1XBet: gana Sporting Cristal (2,48), empate (3,17), gana Cerro Porteño (3,09)

Coolbet: gana Sporting Cristal (2,45), empate (3,25), gana Cerro Porteño (3,00)

Doradobet: gana Sporting Cristal (2,50), empate (3,14), gana Cerro Porteño (3,14).

Partidos de Sporting Cristal en Copa Libertadores: fixture completo

Los seis partidos de Sporting Cristal en fase de grupo de Copa Libertadores se jugarán entre los meses de abril y mayo.