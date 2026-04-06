HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Carlos Álvarez sube y Rafael López Aliaga cae | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Deportes

Sporting Cristal - Cerro Porteño: fecha, hora, canal TV y estadio del partido por la fecha 1 de la Copa Libertadores

Los rimenses, que se encuentran muy complicados en el Torneo Apertura, apostarán todas sus fichas a la Copa Libertadores. Revisa todos los detalles del partido Cristal vs Cerro Porteño.

Sporting Cristal y Cerro Porteño comparten grupo en Copa Libertadores por segundo año consecutivo. Foto: composición LR/Sporting Cristal/Cerro Porteño
Sporting Cristal y Cerro Porteño comparten grupo en Copa Libertadores por segundo año consecutivo. Foto: composición LR/Sporting Cristal/Cerro Porteño

Sporting Cristal cuenta los días para su debut en la Copa Libertadores 2026. Luego de perder de local ante CD Moquegua y prácticamente despedirse del Torneo Apertura de la Liga 1, los dirigidos por el técnico brasileño Zé Ricardo buscarán un triunfo internacional ante Cerro Porteño que les permita reivindicarse frente a sus aficionados.

El conjunto rimense alcanzó la fase de grupos luego de eliminar a 2 de Mayo de Paraguay y Carabobo de Venezuela en las instancias previas. Para el cuadro bajopontino es importante arrancar con una victoria de local, pues comparten zona con rivales de la talla de Palmeiras de Brasil y Junior de Colombia.

PUEDES VER: Real Madrid - Bayern Múnich: fecha, hora y canal TV para ver el partidazo de cuartos de final de Champions League

lr.pe

¿Cuándo juega Sporting Cristal - Cerro Porteño?

El partidazo Sporting Cristal vs Cerro Porteño se jugará este miércoles 9 de abril por la primera fecha de la Copa Libertadores

¿A qué hora juega Sporting Cristal - Cerro Porteño?

En territorio peruano, el cruce entre rimenses y blaugranas se podrá seguir desde las 9.00 p. m. Si te encuentras en otro país, consulta la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 8.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 9.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 10.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 10.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 11.00 p. m.
  • España: 3.00 a. m. (jueves 9)

¿Dónde ver Sporting Cristal - Cerro Porteño?

La transmisión por TV de este partidazo irá por la señal de ESPN en Sudamérica. En otras regiones, se podrá ver a través de estas señales.

  • Argentina: Fox Sports
  • Chile: ESPN 5
  • Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay: ESPN
  • Ecuador, Venezuela, Colombia: ESPN 2.

PUEDES VER: Universitario - Deportes Tolima: fecha, hora y canal de TV para ver el próximo partido de la U en la Copa Libertadores 2026

lr.pe

¿Dónde va a jugar Sporting Cristal la Copa Libertadores?

El debut de Sporting Cristal se encuentra programado en el Alejandro Villanueva; sin embargo, el estadio de Alianza Lima fue clausurado de manera temporal tras el fallecimiento de un hincha.

En las últimas horas, la Municipalidad de La Victoria rechazó el pedido del club para levantar la sanción. Se espera que los rimenses se pronuncien para brindar más detalles sobre el recinto que acogerá el partido contra Cerro Porteño.

Historial Sporting Cristal - Cerro Porteño: últimos partidos

Así quedaron los partidos más recientes entre ambas escuadras por Copa Libertadores.

  • Sporting Cristal 0-1 Cerro Porteño | 13.5.25
  • Cerro Porteño 2-2 Sporting Cristal | 24.4.25
  • Cerro Porteño 1-0 Sporting Cristal | 15.4.03
  • Sporting Cristal 1-1 Cerro Porteño | 12.3.03.

Sporting Cristal - Cerro Porteño: pronósticos

Las principales casas de apuestas ven como resultado más probable la victoria del conjunto cervecero.

  • Betsson: gana Sporting Cristal (2,42), empate (3,05), gana Cerro Porteño (2,98)
  • Betano: gana Sporting Cristal (2,45), empate (3,10), gana Cerro Porteño (3,10)
  • Bet365: gana Sporting Cristal (2,45), empate (3,20), gana Cerro Porteño (3,00)
  • 1XBet: gana Sporting Cristal (2,48), empate (3,17), gana Cerro Porteño (3,09)
  • Coolbet: gana Sporting Cristal (2,45), empate (3,25), gana Cerro Porteño (3,00)
  • Doradobet: gana Sporting Cristal (2,50), empate (3,14), gana Cerro Porteño (3,14).

Partidos de Sporting Cristal en Copa Libertadores: fixture completo

Los seis partidos de Sporting Cristal en fase de grupo de Copa Libertadores se jugarán entre los meses de abril y mayo.

  • Fecha 1: Sporting Cristal vs Cerro Porteño | miércoles 8 de abril
  • Fecha 2: Palmeiras vs Sporting Cristal | jueves 16 de abril
  • Fecha 3: Sporting Cristal vs Junior | martes 28 de abril
  • Fecha 4: Sporting Cristal vs Palmeiras | martes 5 de mayo
  • Fecha 5: Junior vs Sporting Cristal | miércoles 20 de mayo
  • Fecha 6: Cerro Porteño vs Sporting Cristal | jueves 28 de mayo.
Notas relacionadas
Alianza Lima presenta medida cautelar por cierre de Matute: buscan habilitación para debut de Cristal en Copa Libertadores

Alianza Lima presenta medida cautelar por cierre de Matute: buscan habilitación para debut de Cristal en Copa Libertadores

LEER MÁS
Sporting Cristal se va despidiendo del Torneo Apertura: perdió 2-1 ante CD Moquegua en el Gallardo

Sporting Cristal se va despidiendo del Torneo Apertura: perdió 2-1 ante CD Moquegua en el Gallardo

LEER MÁS
Jorge Fossati revela que lo llamaron de Perú y aclara rumores sobre Sporting Cristal: "No veo por qué no podría dirigir a otro equipo"

Jorge Fossati revela que lo llamaron de Perú y aclara rumores sobre Sporting Cristal: "No veo por qué no podría dirigir a otro equipo"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Partido FC Cajamarca vs Los Chankas EN VIVO HOY: golazo de Adrián Quiroz para tomar la punta del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Partido FC Cajamarca vs Los Chankas EN VIVO HOY: golazo de Adrián Quiroz para tomar la punta del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

LEER MÁS
Semifinales y playoffs de la Liga Peruana de Vóley 2026: resultados de los partidos de vuelta del campeonato

Semifinales y playoffs de la Liga Peruana de Vóley 2026: resultados de los partidos de vuelta del campeonato

LEER MÁS
Partidos de hoy, lunes 6 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Partidos de hoy, lunes 6 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

LEER MÁS
Real Madrid - Bayern Múnich: fecha, hora y canal TV para ver el partidazo de cuartos de final de Champions League

Real Madrid - Bayern Múnich: fecha, hora y canal TV para ver el partidazo de cuartos de final de Champions League

LEER MÁS
Facundo Morando enaltece a Alianza Lima tras quedar a un paso del tricampeonato: "No es casualidad 6 finales seguidas"

Facundo Morando enaltece a Alianza Lima tras quedar a un paso del tricampeonato: "No es casualidad 6 finales seguidas"

LEER MÁS
Universitario - San Martín: fecha, hora y canal del extra game por semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2026

Universitario - San Martín: fecha, hora y canal del extra game por semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2026

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Un agricultor chino de 60 años se vuelve exitoso al crear un submarino casero que se sumerge 8 metros en el río con menos de US$800

Partido FC Cajamarca vs Los Chankas EN VIVO HOY: golazo de Adrián Quiroz para tomar la punta del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Corte de Tumbes fortalece juzgados con nuevas designaciones

Deportes

Partido FC Cajamarca vs Los Chankas EN VIVO HOY: golazo de Adrián Quiroz para tomar la punta del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Tabla de posiciones liga 1 2026: clasificación actualizada con el resultado del clásico y toda la fecha 9 de Apertura

Alianza Lima presenta medida cautelar por cierre de Matute: buscan habilitación para debut de Cristal en Copa Libertadores

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026 Perú EN VIVO hoy 6 de abril: actividades de candidatos, cierres de campaña, últimas noticias y agenda

¿Cuánto se paga de multa por no votar en las Elecciones Generales 2026?

Link de ONPE para verificar tu local de votación en Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025