Fútbol Peruano

Álvaro Barco reveló política austera de Universitario tras rumores del posible fichaje de André Carrillo: “No hacer locuras”

El actual director deportivo de la 'U' resaltó la importancia de evaluar bien este tipo de fichajes, priorizando la estabilidad económica del club. Esto, luego de que Carrillo reconociera que podría jugar en el conjunto crema.

La 'Culebra' resaltó que no le importaría vestir la camiseta de Universitario a pesar de su pasado en Alianza Lima. Foto: composición LR/captura de Pase Filtrado/Corinthias
La 'Culebra' resaltó que no le importaría vestir la camiseta de Universitario a pesar de su pasado en Alianza Lima. Foto: composición LR/captura de Pase Filtrado/Corinthias

Álvaro Barco habló sobre el posible fichaje de André Carrillo. El actual director deportivo de Universitario de Deportes se refirió a los rumores que vinculan a la ‘Culebra’ con el conjunto crema, esto tras una reciente entrevista en el programa 'Pase Filtrado', donde abordó diversos temas. En sus declaraciones elogió la gestión de Franco Velazco, a quien considera con una gran responsabilidad financiera, y señaló que el club debe evaluar muy bien este tipo de fichajes para no cometer una “locura”, ya que la institución tiene objetivos claros.

Todo esto surge debido a que, hace unos días, en una entrevista, Carrillo comentó lo siguiente: “Yo no cierro ninguna puerta, no puedo. Es una carrera en la que no sabes qué va a suceder más adelante. No sé si mañana Alianza Lima me quiere, si Sporting Cristal me quiere, si la ‘U’ me quiere, no tengo ni idea. Por eso, lo tomo con naturalidad. Si pinta jugar en otro club, normal, no hay problema, soy profesional”, fueron sus palabras para el programa 'Sin Cassette'.

PUEDES VER: Álvaro Barco recordó mensaje de Manuel Barreto sobre jugadores extranjeros en Universitario y se mostró en contra: “Con todo respeto”

lr.pe

¿André Carrillo irá a Universitario?

Durante la conversación, el director deportivo resaltó que para traer a un jugador como Carrillo se debe analizar muy bien la situación para no comprometer al club.

“Es un jugador diferente, pero habría que evaluar si un futbolista de esa magnitud tiene posibilidades de venir a un club del Perú, estamos hablando presupuestalmente”, explicó en un primer momento.

“Esta administración de Franco Velasco, no es que sea diferente, pero me di cuenta de que tiene una responsabilidad absoluta con el tema financiero. Toda decisión deportiva tiene el compromiso de contar con un sostenimiento económico que no hipoteque al club. Ya he vivido esa etapa donde el fanatismo complica a la institución”, agregó Barco.

“No hacer locuras, porque el club tiene objetivos deportivos importantes, pero también financieros que, en un futuro, nos permitan tener autoridad absoluta sobre las decisiones, no como hoy pasa, que hay una dependencia hacia una institución del Estado (SUNAT) que nos obliga a estos pagos que tenemos que hacer”, finalizó.

¿Cuál es el valor de André Carrillo?

El jugador de 34 años actualmente tiene un valor de 1 millón de euros, según el portal Transfermarkt. En su etapa como jugador del Sporting de Lisboa llegó a tener un valor de 12 millones de euros.

PUEDES VER: André Carrillo se confiesa sobre un posible fichaje por Universitario o Cristal: "No sé si Alianza Lima mañana me quiera"

lr.pe

Equipos donde ha jugado André Carrillo

  • Corinthians (Actual)
  • Al-Qadsiah
  • Al-Hilal
  • Watford
  • Benfica
  • Sporting CP
  • Alianza Lima
  • Alianza Lima II
